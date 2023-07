Sarah Lenore, la actriz estadounidense que brilla en Melody: "La felicidad no es solo ser famosa"

Sobre su experiencia en Got Talent, contó: "Fue difícil, fue más sobre un buen show de televisión de talento. Pero fue espectacular para mi carrera. Es una experiencia en la que aprendí mucho y conocí bien cómo es este mundo. Por ejemplo, no podia usar mi propia ropa o cantar mis propias canciones, la producción no me dejaba. Pero para mi carrera fue increible, me ayudó mucho a destacarme y que la gente me conozca. También, el día que perdí en la final, antes de salir a cantar ya estaba el nombre mio como eliminada, yo estaba a punto de llorar y cuando terminé de cantar me dicen la eliminada es... Y era yo que ya lo sabía. Muy fuerte. Pero eso me sirvió para conocer mejor a los medios y tener una piel más fuerte que es lo que se necesita en esta industria".

Por otro lado, se declaró fanática de Argentina: "Me encanta el país, su gente, la comida y el fútbol y cuando vuelvo a Miami hago y como muchas cosas argentinas, por eso en Tik Tok me dicen Argengringa, me divierto mucho y a la gente le encanta. Lo más lindo es la interacción con la gente y cómo me divierto yo con esas locuras. Mi familia en Estados Unidos piensa que estoy muy loca, pero a mí me encanta". Y comentó que aprendió a hablar español en plena filmación de la serie Melody, en plena pandemia.

"Yo soy la cocreadora de la serie con mi esposo Jose Luis Pagán, y yo escribí las canciones en inglés, Mi personaje es Layla en la serie y estoy muy feliz, re contenta con todo. Este proyecto nace en pandemia junto a mi esposo, fue súper difícil pero poco a poco formamos un equipo y nos fuimos por cinco meses a Argentina a grabar Melody, en enero del 2021. Era complicado porque fue en pandemia, con barbijos, testeos todo el tiempo, muy duro. Igual se logró, imaginate que nadie estaba trabajando en ese momento, fue una de las primeras ficciones entonces todo el mundo le puso mucha onda y fue como una comunión entre toda la gente, Se armó un grupo muy lindo porque nos veíamos todos los días, no veíamos a nadie más. Quedamos todos muy unidos", detalló.

Por otro lado, habló de su vida íntima y reveló cómo nació el amor con José Luis Pagán: "Nos conocimos después de America's Got Talent buscaban un productor, yo no hablaba nada de español, no fue amor a primera vista ni nada de eso, fue una amistad que empezó a nacer. Nashville es una ciudad de música con problema de alcohol, entonces cuando comenzamos a trabajar juntos, empezó una cosa así de protección. El primer video que me envió fue el de Maradona y ahora soy yo la que muestra fotos de Argentina a la familia y les digo que tienen que venir".

Y sobre cómo es ser mamá del corazón, manifestó: "Tenia 21 años, el mas chiquito tenia un año y medio y el más grande 4, fue muy natural nos conocemos de otra vida porque fue una cosa así súper instantanea, son mis mejores amigos y mi familia los adora, nunca supe que tenia esta afinidad con los chicos hasta que me pasó, ese momento de mi vida era yo sola y de repente balancear de ser un una artista y me empezó a gustar enseguida esa dependencia de los chicos para conmigo, ahora tienen 15 y 18, me siento mal (risas) porque ya no me necesitan tanto, ya empiezan a iniciar su propio camino".

-¿Cómo fue tu adaptación en Argentina?

Me encanta este país, me gusta mucho Salta. Ahora mi familia piensa que estoy loca porque no sabe nada de español, pero muchas veces estuve en Argentina y encuentro muchas diferencias graciosas para mí.

-¿Cómo cuidas tu imagen para verte tan bella?

Mucho trabajo, no sé, para mi es natural, los chicos todo el tiempo te bajan a la tierra. Comer balanceado, la felicidad es la clave de mantenerse bien y verse bien. Al principio mi objetivo en la vida era ser famosa y estuve con una disquera de hip-hop muy importante en Estados Unidos pero sufría mucho de haber cuando me van a llamar, hasta que hizo un quiebre y la llevaron a la rutina de cuidar a mis dos hijos del corazón y darme cuenta que la felicidad no era solo ser famosa y empezar a disfrutar de cada cosa, no pensando en lo que va a pasar con eso, cuanto mas se despego de ese sueño de ser famosa, me empezó a ir mucho mejor.

-¿Cuáles son tus proximos objetivos?

No me importa tanto ser famosa, lo importante es ser feliz, saludable, vivir de lo que me gusta y hacer lo cual lo estoy haciendo. Cuanto más haga lo que me gusta más natural se va a ir dando esto de la fama. Quiero seguir lo que estoy haciendo pasito a pasito, mi gol ya no es la fama, tengo muchos amigos famosos desesperados o muy tristes. Mucha gente que consigue la fama o el dinero son infelices y yo no quiero eso. Estoy lista para el próximo proyecto, ojalá se dé Melody temporada 2, veremos.

-¿Te gustaría participar de un programa de Argentina, cómo por ejemplo El Bailando de Marcelo Tinelli?

Bailar, pero no bailo tanto, perp me gusta sería un reto, Me gustan los retos, ¡Tinelli llamame! El shock cultural es algo de por si que ya me entretiene, no es algo que me moleste, me lo tomo con más liviandad y estoy aprendiendo.

Por otro lado informó que realizará un concierto este jueves 27 de julio a las 23hs, en Café Berlín, en donde, además de su repertorio, interpretará un tema de Soda Stereo. "También me gusta Fito Páez y Tini, un poco de rock y pop", confesó.