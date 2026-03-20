Se acabó el misterio: Alex Caniggia confirmó cuándo conocerá Mariana Nannis a su hija Venezia

A final, Melody aseguró que si Venezia le pide por su abuela, “va a tener todo el derecho de conocerla”, y Alexander concluyó sobre cómo sería el primer encuentro: “Para mí no es familia. Llegado el momento lo tendré que hablar con Venezia, pero por ahora no”.

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Por qué se pelearon Alex Caniggia y Mariana Nannis

El hecho que desencadenó la pelea entre Alex Caniggia y su madre, Mariana Nannis, fue un desalojo forzoso de un departamento en 2023. Según el joven,la ex esposa del Pájaro lo echó del lugar en el que vivía con su pareja Melody Luz, mientras embarazada de Venezia.

"Una abuela que echa a su primera nieta de casa sin conocerla, directamente no merece ni siquiera ser llamada abuela. Que la critique por no vestirse con marcas de lujo demuestra lo vacía que está por dentro", había dicho Alexander sobre su progenitora.

Por su parte, Nannis se defendió argumentando que encontró la propiedad en condiciones inaceptables. "El departamento estaba literalmente destrozado", contó en aquel momento el periodista Lío Pecoraro. Asimismo, el abogado de la ex botinera indicó que Mariana no había desalojado a su hijo, sino que le solicitó amablemente que dejara el inmueble libre ante su necesidad de utilizarlo.