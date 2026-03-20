Se acabó el misterio: Alex Caniggia confirmó cuándo conocerá Mariana Nannis a su hija Venezia
Alex Caniggia habló sobre su vínculo con su madre, Mariana Nannis, y reveló de qué manera conocería por primera vez a la pequeña Venezia.
20 mar 2026, 15:59
Se acabó el misterio: Alex Caniggia confirmó cuándo conocerá Mariana Nannis a su hija Venezia
La relación entreAlex Caniggia y su madre, Mariana Nannis, no tuvo vuelta atrás desde que se produjo el distanciamiento en 2023, luego del nacimiento de la pequeña Venezia, a quien todavía no conoció por imposición de sus padres. Tras casi tres años, finalmente el mediático reveló cuándo podría darse ese encuentro.
Nuevamente, Alex dejó en claro que no mantiene relación con su madre, en un tono resignado pero, como siempre dijo, subrayando que prioriza a su familia y no olvida que los echó del departamento a días de que nazca la bebé. “Con mi vieja, obvio, no tengo relación”, afirmó. Y sumó sobre el vínculo distante: “Desde ese largo episodio nunca supe más nada”.
En medio de la entrevista con Puro Show (El Trece) y otros medios se comentó el rumor de que Nannis había sido vista a metros del hogar de su hijo, y Melody Luz reaccionó enfática: “¡¿Qué hacías en nuestra casa?! Ja, ja. A mí me lo contaron y dije por favor, no”.“¡Que no se acerque!”, remató.
“Me da pena que no tengan relación, pero si es una persona que no está estabilizada, prefiero que no la tenga cerca”, insistió.
A final, Melody aseguró que si Venezia le pide por su abuela, “va a tener todo el derecho de conocerla”, y Alexander concluyó sobre cómo sería el primer encuentro: “Para mí no es familia. Llegado el momento lo tendré que hablar con Venezia, pero por ahora no”.
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Por qué se pelearon Alex Caniggia y Mariana Nannis
El hecho que desencadenó la pelea entre Alex Caniggia y su madre, Mariana Nannis, fue un desalojo forzoso de un departamento en 2023. Según el joven,la ex esposa del Pájaro lo echó del lugar en el que vivía con su pareja Melody Luz, mientras embarazada de Venezia.
"Una abuela que echa a su primera nieta de casa sin conocerla, directamente no merece ni siquiera ser llamada abuela. Que la critique por no vestirse con marcas de lujo demuestra lo vacía que está por dentro", había dicho Alexander sobre su progenitora.
Por su parte, Nannis se defendió argumentando que encontró la propiedad en condiciones inaceptables. "El departamento estaba literalmente destrozado", contó en aquel momento el periodista Lío Pecoraro. Asimismo, el abogado de la ex botinera indicó que Mariana no había desalojado a su hijo, sino que le solicitó amablemente que dejara el inmueble libre ante su necesidad de utilizarlo.