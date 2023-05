Se confirmó el futuro laboral de Marcos Ginocchio: debutará como actor y vuelve a Gran Hermano

Marcos Ginocchio a Margarita TW el ejército de LAM.jpg

En tanto, según informó LAM (América TV) desde su cuenta de Twitter, Cris Morena lo eligió para sumarse a "Margarita". Se trata de la nueva ficción de la exitosa productora, que sería nada menos que la secuela de "Floricienta". Como si esto fuera poco, la protagonista femenina no sería otra que Julieta Poggio. De esta manera, la parejita que no se hizo realidad en el reality sí se concretará en la ficción que se verá a través de HBO Max.

Pero eso no es todo, porque además Marcos Ginocchio volverá a la televisión abierta hacia fin de año como uno de los panelistas del debate de la próxima edición de Gran Hermano en la pantalla de Telefe, según adelantó también el programa de Ángel de Brito desde sus redes. Así, las fanáticas del Primo ya se preparan para volver a verlo a diario.

La foto hot de Marcos Ginocchio con la que se destapó y shockeó a sus fanáticos

En medio de sus constantes viajes entre Buenos Aires y su Salta natal, Marcos Ginocchio disfrutó el pasado fin de semana bajo el sol y la tranquilidad de sus pagos, mientras define la dirección que le dará a su vida tras consagrarse campeón de Gran Hermano 2022.

Lo cierto es que según comentaron sus ex compañeros de reality, el interés del Marcos va por el lado del modelaje. Quizás por eso, aprovechando la calurosa tarde hogareña en el norte argentino, Ginocchio no dudó en pedirle a los suyos que le tomaran algunas fotos con su trabajado físico al descubierto, tras retomar la alimentación sana y la regularidad del entrenamiento físico.

Pero lo que menos iba a imaginar es el revuelo que generaría en las redes sociales con las postales que compartió donde se lo ve con el torso desnudo, donde en apenas 12 horas obtuvo casi medio millón de likes.

Así, el también ex hermanito Gustavo Conti reaccionó comentando "Vamoooooo primo tas una bestia!", mientras que su compañero de final Nacho Castañares fue más sutil al disparar "Qué calor que me agarró" seguido de un emoji de un fuego. En tanto, el fan de Wanda Nara, Mariano de la Canal, no dudó en expresar su aprobación afirmando "Auxilio me desmayo".

Seguramente el primo ya se está preparando para las campañas gráficas que protagonizará, mientras termina su completa su carrera de abogacía.