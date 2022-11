Se confirmó el romance de María Fernanda Callejón con Fernando Gamboa: la palabra del ex futbolista

Embed

"A La Negra la conozco del año 90. Fuimos novios durante un año y medio", sostuvo Gamboa, que no desmintió el romance con Callejón.

"¿Dónde hubo fuego... cenizas quedan?", retrucó el cronista. "No sé, no tengo ni idea... Hubo fuego, sin dudas", remató el ex jugador.

maria-fernanda-callejon.jpg

La hermana de María Fernanda, Sandra Callejón habló en LAM

Sandra, la hermana de María Fernanda Callejón, le envió audios a Ángel de Brito, y se refirió al romance entre la actriz y el ex jugador, Fernando Gamboa.

"Salieron hace muchos años y se volvieron a encontrar", le dijo la hermana de la ex vedette al conductor de LAM.

Embed

"Fernanda salió con Fernando hace muchos años... cuando hacíamos temporada en Mar del Plata. Se veían en mi departamento", reiteró Sandra, en los mensajes que le envió a Ángel.

La hermana de Fernanda destacó que tiene los mejores recuerdos de Gamboa. "Jugador de Súnchales. Es un capo el chabón. Se reencontraron. Buena gente", concluyó.

callejon diotto y gamboa.jpg

La firme respuesta de María Fernanda Callejón a Ricky Diotto por el régimen de visitas de Giovanna

El miércoles en Intrusos (América TV), la abogada de María Fernanda Callejón, María José Bertolli, aclaró que aún no hay un acuerdo legal entre ambas partes.

"Eso está en trámite. No hay un régimen establecido. Hay algo de palabra. Por eso. Por una cuestión de organización, Gio pasa determinados días con su papá y determinados días con su mamá", sostuvo.

Bertolli remarcó que no hay ningún incumplimiento por parte de Callejón. " No hay impedimento de contacto porque no hay un régimen fijado", reiteró.

Por último, la abogada deslizó que la actriz decide guardar silencio para "cuidar" a su ex. "Hay muchas cuestiones que ella no deja trascender porque quiere proteger a su hija", sentenció.