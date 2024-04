Se confirmó quién será el nuevo conductor de La Jaula de la Moda, tras la polémica salida de Horacio Cabak

Sobre cómo hará con Poco Correctos, el programa conduce junto al Chino Leunis en las tardes del Trece, explicaron: “Termina con ese y arranca La Jaula”.

Luego, Carmen anunció el horario de La Jaula de la Moda edición 2024 en Ciudad Magazine con la conducción del Pollo Álvarez

“Lo vamos a ver de lunes a viernes a las 19 horas por Ciudad Magazine”, dijo la conductora sobre el programa de moda.

pollo alvarez noche al dente.jpg

Diego Ramos aclaró las versiones de enojo con El Pollo Álvarez por el reemplazo a Carmen Barbieri

En LAM (América TV), Yanina Latorre reveló el conflicto entre dos figuras de la televisión por un reemplazo en un programa de El Trece.

Resulta que la conductora Carmen Barbieri tuvo que ausentarse unos días de Mañanísima por un tema de salud y la producción había puesto al panelista Diego Ramos al mando del ciclo.

Sin embargo, según Yanina Latorre, todo cambió cuando una noche antes del reemplazo le avisaron a Ramos que el Pollo Álvarez iba a tomar el lugar de Barbieri.

“La producción sabia hace como más de dos meses, que un día en particular Diego no iba a asistir al programa por compromisos laborales. El día que faltaba Diego, sale un posteo en Twitter del Pollo Álvarez diciendo que a partir de mañana iba a conducir Mañanísima”, contó la panelista del ciclo conducido por Ángel de Brito.

Y agregó: “Esta mañana Diego Ramos escribió un mensaje a la producción: '¿Hoy quién va a conducir? ¿El Pollo Álvarez o yo?'. Inmediatamente le responden desde la producción 'El Pollo Álvarez'. 'Entonces yo no voy', les contestó. Y la respuesta no fue 'no vengas'. Eso, sin duda, a Diego lo molestó".

Pero en diálogo con PrimiciasYa, Diego Ramos aclaró esta versión de manera contundente: "No me enojé, y menos con El Pollo. Sucede que hay una rotación de conductores"

"Hoy (jueves) estuve yo y mañana (viernes) quizás vaya otra persona. Pero el martes yo no fui porque empezaba a dar clases y lo tengo desde enero arreglado eso, de no ir ese día", cerró el actor.