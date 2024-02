Se conocieron detalles del romántico encuentro entre Alan Simone de Gran Hermano y una famosa periodista

"Él no quiere hacer nada con nadie...", señaló la médica. Sin embargo, Gastón Trezeguet cruzó a la invitada, que rápidamente soltó datos del incipiente romance de Alan.

"Tengo entendido que algo hizo ya", retrucó el productor. "¿De la casa o fuera de la casa?", indagó Laura Ubfal. "No, no es nadie de la casa. Es alguien de los medios", reveló Catalina y sumó: "Es un de un canal abierto. Yo no la ubico tanto, pero ya la vi... pero igual no voy a decir quién es".

La ex GH mencionó que Alan y la mujer empezaron a hablar por redes y, hace poco, se conocieron personalmente: "La conoció por Instagram. Uy, me va a matar".

Finalmente, Catalina no dio el nombre de la joven en cuestión, pero en las redes todos todos hablaban de Maru Arce, abogada y columnista de C5N, que sería la nueva novia del muchacho.

Durísima crítica de Ángel de Brito a Sabrina de Gran Hermano: "¿Es una perra que...?"

Sabrina Cortez fue la última eliminada de Gran Hermano y sus días en la casa no pasaron desapercibidos por su fogoso acercamiento con Alan Simone cuando ella estaba de novia hace ocho años con Brian Fernández.

En las redes sociales, se conoció un fragmento del video que la rubia envió a la producción del reality antes de quedar seleccionada y allí ya daba indicios de que su noviazgo no pasaba por el mejor momento.

"No me sacan a pasear ni siquiera los fines de semana así que el tema de quedarme cinco meses o un año adentro de la casa no es un problema", precisó Sabrina en un fragmento del casting que se volvió viral.

Desde su cuenta en la red social X, Ángel de Brito se hizo eco de este comentario de Sabrina y lanzó un letal cuestionamiento hacia la joven.

"¿Sabrina es una perra que necesita que la 'saquen a pasear'?", se preguntó filoso el conductor de LAM, América Tv, al escuchar la crítica de ella a quien era su novio antes de ingresar al popular programa.

Todo parece indicar que la relación entre Sabrina y Brian no tiene retorno después de la relación que mantuvo la rubia con Alan a la vista de todos.