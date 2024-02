La fuerte confesión de Sabrina Cortez sobre Alan Simone tras salir de Gran Hermano: "Me parecía un montón"

“Yo sabía que venía a Buenos Aires al casting, y me enfoqué en eso. No solucioné mi relación. Entonces, cuando entré a la casa y vi a este pibito con esa sonrisa de m... que tiene”, dijo en referencia a Alan.

Y agregó: “Un pibe que me levantaba y tenía el mate preparado. Quiero ser muy sincera, yo venía de una relación con una persona que no me daba atención”.

Más adelante, cuando le preguntaron por qué no se la jugó por Alan, ella respondió: “No me la jugué adentro de la casa porque me parecía un montón”.

La firme decisión que tomó Brian Fernández ante la eliminación de Sabrina Cortez de Gran Hermano

La participante Sabrina Cortez quedó eliminada el último domingo de Gran Hermano por decisión de la gente con el 40,5 por ciento de los votos del público.

Algunas decisiones que tomó la mendocina adentro de la casa no fueron vistas con buenos ojos y es por eso que quedó afuera del juego. Sabrina, que está en pareja hace ocho años con Brian Fernández, se mostró muy cerca de algunos participantes como Alan Simone y esa actitud disgustó a más de uno en las redes.

Al principio, su novio Brian salió a bancar a su novia por cumplir su sueño con una publicación en Instagram, pero después se desdijo y aseguró que la Sabrina que veía en el reality no era la que él conocía.

Ante tanto revuelo en las redes, Fernández trató de alejarse de su cuenta por la cantidad de comentarios negativos que recibía sobre su novia. Ahora que la joven salió de la casa más famosa del país ella se llevó una sorpresa. Brian no fue a recibirla al estudio cuando salió de la competencia y tampoco se pronunció en las redes sociales.

La reacción de su pareja fue no ponerse en contacto con la recién eliminada del juego. Ahora habrá que ver si Brian está dispuesto a hablar con Sabrina para remendar la relación.