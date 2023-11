Se conocieron fotos retro del cantante de Ke Personajes y está irreconocible

En las últimas horas, en las redes sociales, se viralizaron fotos del pasado de Emanuel Noir, que causaron furor entre sus fans. En las imágenes se lo ve físicamente diferente, sin tatuajes y una larga caballera castaña, con rizos.

image.png

El líder de Ke Personajes tiene 34 años y dos hijas, Emma y Martina. Semanas atrás había anunciado su compromiso con su pareja, Juli Farias. Sin embargo, ella decidió dar marcha atrás con todo y poner un punto final a la relación.

image.png

“Te soy sincera, no me gustan nada estas cosas, ni la tele, ni nada. Yo sé que mi relación se hizo súper viral por la persona con la cual yo estaba, pero tampoco quise salir hablar del por qué nos separamos. Claramente él va a salir a hacerse la víctima. Pienso en la conversación con otra mujer y un montón de cosas que claramente llegó un momento que no aguanté más todo eso”, manifestó Farias al confirmar la ruptura.

image.png

La historia de superación de Emanuel Noir, el cantante de Ke Personajes

La historia de vida de Emanuel Noir, el cantante de Ke Personajes, estuvo marcada por las adicciones y el crimen.

Desde los 13 años comenzó a sufrir el flagelo de las drogas. Empezó consumiendo marihuana y, los problemas en su entorno familiar y la pobreza, lo llevaron a consumir cocaína y otras sustancias nocivas.

Las adicciones lo llevaron a atentar querer atentar contra su vida y quedar involucrado en dos hechos delictivos.

Estuvo en varios centros de rehabilitación. Cuando salió adelante, Emanuel se abocó al oficio de albañil.

En 2020, en un momento de profunda depresión, quiso quitarse la vida. “Me encontraba sumido en la paranoia, presenciaba imágenes horribles y mi mente estaba completamente agotada. Mi única solución en ese momento era quitarme la vida. Ese día tenía una escopeta cargada y estuve a punto de mirarme por última vez en el espejo”, relató.

Pese a las dificultades, Emanuel encontró refugio en la religión y la música, donde logró consagrarse como un referente de la cumbia.