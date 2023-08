Se conocieron impactantes audios de Aníbal Lotocki hablando de la muerte de Mariano Caprarola

"Es el marido de una paciente que está toda operada por Lotocki. Quise hablar con ella y con él, porque el hombre me buscó, me habló y me mandó los audios con un breve resumen. Pero no pude volver a dar con él", explicó Yanina Latorre.

Yanina Latorre audios Lotocki

A continuación, expusieron los audios en el programa y en los mismos él médico aseguró: “Hola Gustavo, está perfecto que no confíes en mí y a pesar de lo que te dije, que no tiene nada en los glúteos, le hagas una ecografía para que corrobores que no tiene nada raro. Ya te expliqué, ella tiene unos tensores que le sacamos, se le habían roto y que es lo que provocaba el dolor, probablemente tenga el tensor en algún lado, le habrá quedado alguno, pero no se lo puede identificar".

Acto seguido, hizo referencia a la preocupación de la mujer tras la muerte de Caprarola y expresó: “Después el resto, que esté deprimida por lo que escucha en la tele ya es un tema que no puedo hacerme cargo. Yo se que ella tiene depresión y toma medicamentos pero que vos lo anexes con esto es medio extraño”.

“No me puedo hacer cargo de todo lo que dicen en la tele, un chico que se muere porque le cortaron una arteria, no sé qué pasó y se desangró, habla de quien hizo la mala praxis. Yo lo operé hace trece años y aparte no tengo ni siquiera una denuncia con este muchacho, es todo habladuría a la prensa”, finalizó.

Embed </div

Quién era Mariano Caprarola, otro famoso que denunciaba a Aníbal Lotocki

Este jueves la muerte de Mariano Caprarola golpeó al mundo de la moda. Con 49 años se encontraba internado en el Instituto Argentino de Diagnóstico y Tratamiento por problemas renales luego de una serie de complicaciones a causa de intervenciones quirúrgicas.

Mariano era muy reconocido en el mundo del espectáculo y comenzó su carrera como estilista de grandes figuras del país. Con su trayectoria, fue cobrando gran notoriedad en los medios y comenzó a estar en el foco de atención por sus críticas en La Jaula de la moda (Ciudad Magazine).

En cuanto su vida personal y el amor, Mariano había confesado a Revista Gente en el 2021 que mantenía una vida tranquila y definió: "Diría que le tengo mucho miedo a la soledad y que por eso elijo ser un entretenedor". "Soy un tipo que aprendió a no tener miedo de contar las cosas. De grande me puse revelador, verdadero", sumó.

La Jaula de la Moda

Si bien siempre se destacó por su humor, simpatía y pasión a la hora de hablar de moda, en el último tiempo tuvo notoriedad por sus contundentes denuncias al médico Aníbal Lotocki. Ambos mantuvieron una fuerte amistad, pero luego de una mala praxis del profesional en las intervenciones que le realizaba al panelista, Mariano se convirtió en uno de sus tantos denunciantes.

Al igual que el reconocido caso de Silvina Luna, el panelista padecía una insuficiencia renal y en una de sus últimas declaraciones en Socios del Espectáculo (El Trece) advirtió: "Si yo digo quien le protege, aparezco en un zanjón muerto. No puedo decirlo, tengo una madre de 91 años. Son dos los hijos de puta, él y el que lo protege".

“No lo puedo nombrar, me provoca un dolor en el alma muy grande, porque fui garante de su clínica en Belgrano. En ese momento era muy pendejo e hice algo muy estúpido, por ser chico, por no pensar en las consecuencias. Nunca pensás que un amigo te va a traicionar. Que te va a inyectar muerte", fueron otras de sus palabras en el mismo ciclo televisivo.