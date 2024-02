El Conejo reveló la desubicada actitud de Romina Uhrig que lo hizo enojar y terminar con la amistad

"Con Romi tuve mucha relación y me alejé un poco. Cuando entró ahora a la casa de GH dijo cosas que no me gustaron y no compartía", se sinceró el Cone.

Y explicó: "Yo de mi casa viéndolo y diciendo: ‘somos amigos’. Y yo se millones de cosas de su intimidad y no me pondría a decirlo... Eso me re calentó".

"Me molestó y se lo dije. Yo considero que vos te podes equivocar en la vida y si viene y me dice me equivoqué, listo. Pero con esa soberbia de decir no fue así. Le dije está todo bien, no pasa nada", cerró firme el Conejo.

Qué pasó con Nacho Castañares y Coti Romero tras las imágenes del beso

El Conejo además se refirió a las imágenes que se conocieron del beso entre su ex novia Coti Romero y Nacho Castañares, y contó la charla que tuvo con él donde en su momento negó que haya ocurrido eso.

"En el Bailando salió de que ellos habían estado juntos, no me sorprendió. Coti era amiga de la Tora", explicó Alexis Quiroga.

Y explicó que Nacho le mandó un mensaje para desmentírselo: "En aquel tiempo Nacho me escribió y me dijo que era todo mediático y que no tenía nada que ver. Y yo sabía que era verdad y se lo dije y le dije que no me metan en quilombo y me lo negó".

"Lo considero poco caballero en negarla a Coti", sentenció el ex GH.