El duro presente y máximo miedo de Romina Uhrig tras ser imputada por lavado de dinero

Lo cierto es que en un audio que envió al ciclo El Run Run del espectáculo, Crónica, Romina Uhrig contó que el caso está en manos de su abogado y reveló el máximo miedo que tiene por este tema.

Embed

"Estoy muy tranquila porque lo único que lavé en mi vida fue ropa", precisó con un toque de humor la ex participante del popular reality de Telefe.

Y remarcó ya más preocupada: “El tema es que yo trabajo mucho con mis redes y eso te caga...Yo estoy sola con mis nenas, separada... Necesito laburar y esto a mí me caga. Hasta que se aclare todo".

"Ojalá que se termine pronto. Porque si vos decís sacan cosas a la luz que son verdad, bueno listo, uno se la aguanta. Pero cuando sacan mentiras y te quieren ensuciar, es otra cosa”, finalizó Romina.

romina uhrig walter festa.jpg

Lidia, la mamá de Romina Uhrig, negó el abuso que sufrió su hija de chica: "Contó todo al revés"

El lunes en LAM, América Tv, estuvo como invitada la mamá de Romina Uhrig, Lidia, quien habló de la conflictiva relación que tiene con su hija.

“Me cansé de que me trate como basura”, expresó la mujer y agregó: “Ella cambió cuando empezó con este hombre (Walter) Festa. Ella era diferente”. “Me cansaron sus desprecios. Me cansó que siempre elija al papá cuando yo siempre estuve”, sumó enojada.

Más adelante, Lidia se refirió al abuso que sufrió Romina cuando tenía siete años por parte de una pareja de ella. "Le digo a Romina en aquel momento: '¿Willy alguna vez te tocó a vos?'. 'Sí, mami', me dice. Y le digo: '¿Mi amor, cómo te toca?'. 'Vos viste, mami, cuando me tira al colchón, me agarra de los brazos y toca los pechos', me dijo", contó.

Y agregó: 'No, mi amor, vos no tenés pechos, vos sos chiquitita y mami está viendo', le digo. 'Mami te pregunta si te toca abajo', le digo. 'No, mami, eso no', me respondió. Ella era una nena muy viva de chica, muy despierta".

El año pasado la ex diputada había contado en un programa de streaming, República Z, que había sido abusada por varias exparejas de su madre. "Ella había contado que vos no le creías", le contestó Yanina Latorre a Lidia."Contó todo al revés",se defendió en el ciclo conducido por Ángel de Brito.

"Pasaron más cosas, yo no miento", sumó Lidia. "Hay una cierta frialdad cuando hablás de Romina", opinó la panelista. "Es que me cansó, me cansó el desprecio, que defienda al padre", aseguró. "Pero es tu hija, un hijo no cansa", aseveró Yanina.

Nazarena Vélez, dolida, por el testimonio de Lidia, intervino y dijo: "Me parecés muy cruel.Escucharte decir que una nena de siete años te dice que le tocan los pechos, es tu educación y lo que tendrás vos en tu cabeza, y trato de entenderte, pero es durísimo escuchar que tu hija de siete años te dice algo y le decís 'no, no tenés tetitas'. Me parece un montón, no es el mensaje que hay que dar".

Después de que las panelistas le preguntaran si ella había denunciado a esa pareja por abusar de su hija, ella respondió que no, que no lo sintió como un abuso.

Y detalló: "Romina dijo que por eso sigue yendo todavía al psicólogo. Cuando me separo del hombre ese, gracias a Dios, que mi hermana me ayudó, Romina seguía yendo a la casa de la persona esa".

"Es una una locura lo que estás diciendo. Estás cargando la culpa en una criatura, en una víctima, y es tu hija. Si va a la casa de ese abusador es porque le cagó la cabeza. Y vos lo permitiste", le respondió enojadísima Yanina.