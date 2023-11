Se conocieron reveladoras fotos de Antonela Roccuzzo en medio de rumores de crisis con Messi

En Mañanísima, Estefi Berardi reveló que se comunicó con allegados a Lionel y Anto, que le confirmaron que está todo bien en la pareja: “Una chica de TikTok dijo que Messi y Antonela están en crisis. Yo fui a la fuente, chequee, pregunté y me dijeron que no. Lo desmienten rotundamente".

La panelista compartió al aire imágenes de la botinera comprando en un local. "Decían que Antonella estaba encerrada y eso es cualquiera”, exclamó, mientras pasaban las foto de la rosarina en una juguetería.

Estefi remarcó que Antonella está lejos de una crisis. "Me llegaron fotos exclusivas de Antonela en Miami, lo más bien y paseando en un local con uno de sus hijos y su hermana. Por lo que me contaron, gastaron un total de 1500 dólares. Ella hace vida normal, va ella al a juguetería. Es una diosa, no es que manda a alguien a comprar", sentenció.

El sensual look de Antonela Roccuzzo y un detalle que llamó la atención de todos

Semanas atrás, en su cuenta de Instagram, Antonela Roccuzzo, la mujer de Lionel Messi, colgó una foto luciendo un sensual look. En el posteo, un detalle llamó la atención de sus seguidores.

En la imagen, la botinera está con una falda corta, tiro alto y ajustada, de micropana en color azul. En la parte superior: un top de mangas cortas y cierre en el cuello, del mismo color y tela. Para completar el outfit optó por unas zapatillas blancas y una riñonera en tono lila.

Lo más curioso de la foto se va puerta de la mansión que eligieron para vivir, ubicada en Fort Lauderdale, situada en la prestigiosa urbanización Bay Colony.

En la entrada de la propiedad se observa la decoración típica de Halloween, una fecha muy popular en Estados Unidos, que Anto y Lionel disfrutan junto a sus hijos.