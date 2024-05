Se conoció cómo es la lujosa casa de Noelia La Gata tras su ingresó a Gran Hermano

Las redes explotaron al ver a la artista en el reality. Según se supo, la estrella de la cumbia vive actualmente en una lujosa casa en un barrio cerrado en Córdoba.

image.png

En 2020, Noelia abrió las puertas de esa propiedad y mostro algunos de sus lugares preferidos. En cada rincón ella se encargó de dar su toque en la decoración.

image.png

Entre los objetos de su casa se destaca una maceta colgante que ella realizó reciclando la punta de un avión, que encontró en la calle. A la cocina, en tanto, la decoró con dibujos que sacó "de las revistas de Susana Giménez".

image.png

La provocativa mirada de Noelia La Gata a Bautista marcando la cancha dentro de Gran Hermano

Tras el ingreso de familiares y amigos de los participantes que aún siguen en competencia en Gran Hermano (Telefe), la cantante cordobesa Noelia La Gata llegó para hacerle el aguante a su amigo Emma Vich. Pero a las pocas horas, la ex del Potro Rodrigo apuntó los cañones al uruguayo Bautista Mascia con quien ya se los vio charlando animadamente.

Lo cierto es que desde A la Barbarossa, esta mañana espiaron la casa en vivo y pudo verse cómo la cantante se comía con la mirada a Bauti mientras charlaban sobre la competencia y los días que aún restan para que termine el juego.

Mientras Mascia remarcaba que Darío y Flor son los participantes en concurso de los más nuevos mientras se refería a la tremenda ansiedad que manejan, la amiga de Emma intentó generar un ida y vuelta al expresar: “Debe ser difícil todo lo que aguantaron. Creen que se van y les agarra desesperación, ¿o no?”.

Neolia La Gata - cpatura GH2023.jpg

Fue allí cuando, Bauti confió: “Sí. Yo le decía a Nico que deje de decirme que faltan dos semanas porque yo me mentalizo y te da esa ansiedad de que termine. No traje fotos, vine en plan para estar preparado y no pensar en el afuera. Ahora quieras o no, te ilusionás”.

De esta manera, a pesar de dejar al descubierto la vulnerabilidad y los nervios que sienten los hermanitos en la recta final de la competencia, pudo verse a las claras cómo Noelia La Gata usó toda su sensualidad para intentar conectar con Mascia.