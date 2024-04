Se conoció cuál fue la reacción de la mujer de Jorge Rojas cuando lo encontró con su amante

De hecho, Barbie relató que cuál era la reacción de Valeria cuando tenían relaciones. "A veces ella llegaba me encontraba con él en una situación privada. Alguna situación íntima. Cuando eso pasaba, cerraba la puerta y se retiraba", narró.

"¿No te llamaba la atención?", indagó Karina. "Sí, claro, me llamaba la atención, pero creo que -quizás- reaccionaba así porque ella era muy tranquila", manifestó la invitada.

"¿Ella era la mujer oficial?", retrucó la conductora. "No lo sé porque lo nuestro no era algo oculto. Todo era oficia. Era como un combo. Por eso te digo, ella no estaba sorprendida ni nada porque sabía la naturaleza de esto y la aceptaba", detalló Barbie.

Al concluir, la invitada manifestó que el vínculo que tenía con Jorge Rojas dio un giro drástico cunado quedó embarazada. "Cuando quedé embarazada ahí fue el quiebre de esto porque no fue algo planeado", cerró.

Quién es Barbie Muriel, la modelo que reveló su relación oculta con Jorge Rojas

Barbie Muriel, cuyo nombre completo es Bárbara Córdoba, es una modelo argentina nacida en Mendoza hace 37 años. En 2015, se trasladó a Estados Unidos y desde entonces ha viajado por todo el mundo.

Las publicaciones en Instagram con el cantante salteño han generado mucha atención y la modelo ha sido invitada a varios programas de televisión para contar su versión de los hechos.

Muriel se formó como modelo en Argentina y es presentadora de televisión y host de redes sociales. También tiene experiencia como bailarina y ha trabajado en varios proyectos como “Latin Angels” de Sierraalta TV y “Sexy Miami” en Netflix. Actualmente, es presentadora de un ciclo de música.

En 2023, participó en los premios Latin Grammy en España, donde entrevistó a artistas como María Becerra, Nathy Peluso y La Joaqui.

El escándalo generó especulaciones sobre cuándo comenzó el romance entre Muriel y Rojas, ya que el músico ha estado casado con Valeria Ojeda desde 2012.

Según las publicaciones de Barbie Muriel en sus historias de Instagram, su relación con Jorge Rojas podría tener más tiempo del que se pensaba. Muriel sugiere que la canción “El secreto de tu vida” de Rojas está dedicada a ella, y fue lanzada en 2016.

En otro video, Barbie Muriel reveló que el 1 de julio de 2023 estaba junto a Rojas en uno de sus shows. También se mostró con él en lugares como Miami, Qatar y el Caribe, lo que parece indicar que su relación se ha mantenido cercana en el último tiempo.