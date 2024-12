Se conoció el escandaloso motivo por el que la China Suárez no quería que Pampita conozca a Magnolia

“Ella no le conoce la cara todavía a Magnolia. Benja es demasiado bueno y naif, como que cree mucho en las personas. Yo no", comenzó diciendo en el mensaje.

Luego, comentó: "Benja me dijo que le está diciendo Carolina que del colegio le pidieron una foto de todos los hermanitos, y me pidió una de Magnolia para agregarla. Le dije, ni se te ocurra mandarle".

En eso, expresó sus motivos, y como su mayor preocupación confesó: "Mirá si a esta mina le va a importar, no es una mina buena que tiene buenos sentimientos. Le chup... un huevo, quiere la foto y la va a ojear, porque a mí ella y su mamá me hicieron más macumbas que no sé qué”.

"No quiero que le vea la cara, porque casi se muere cuando yo estaba embarazada. Le va a agarrar un ataque con lo linda y buena que es", había mencionado la actriz en otro audio.

El cara de cara de Pampita y La China Suárez tras la filtración de los audios explosivos de la actriz

Según contaron en A la tarde (América TV), Pampita y La China Suárez se cruzaron en un restaurante en Costanera Norte tras la filtración de los audios explosivo de la actriz apuntando contra la modelo.

En esas grabaciones, que datan del 2018, La China ataca duramente a Pampita. "Es una mentirosa serial", "La odio", "Ella tiene un lomazo, pero es mala", dice sobre la diosa de las pasarelas.

Anoche, tras la filtración de esos audios, las dos estuvieron en el mismo lugar, pero bien lejos una de otra.

"Pampita estaba en una mesa grande con Martín Pepa y un grupo de amigos. Llega Mauro Icardi y se sienta en tora mesa, cercana a la de Pampita. Al rato, aparece La China y se ubica en la otra punta", detalló Pochi de Gossipeame.

Y cerró: "Alguien que estaba en el lugar me dijo: 'en ningún momento se saludaron'".