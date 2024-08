Se conoció el gesto que Wanda y Zaira Nara tuvieron con su padre tras ser detenido por violencia de género

Tras admitir que Nara "es de gritar", calificándolo de "imperativo", Alicia se describió a ella misma como "sarcástica", para tratar de explicar cómo llegaron a esta situación en la que hoy se impone entre ellos una restricción que durará varias semanas.

“Directamente no vamos a poder vernos. La realidad es que obviamente lo quiero por todo lo que vivimos, sé la clase de persona que es. Esto fue totalmente desafortunado y no tiene que volver a pasar, él lo sabe. Decirte qué va a pasar a futuro no lo sé. Yo estoy enamorada de él y yo sé que él también. Pero sé que tenemos que sanar”, remarcó.

Al tiempo que reveló que Wanda y Zaira Nara se contactaron con ella ni bien el escándalo se hizo público. “Es real que hablaron con él, de hecho con Zaira nos comunicamos a través de mi teléfono. Yo pedí permiso al comisario, y a través de mi teléfono pudo hablar con Zaira”, confió Barbasola.

Y concluyó remarcando que “Zaira acercó a un abogado al lugar, que vino en ese momento para ver cómo estaba todo. Estuvieron presentes, eso es real”, confirmando así que las famosas hijas de Andrés Nara se ocuparon de la libertad de su padre.

A pesar de la cautelar, Andrés Nara y Alicia Barbasola piensan seguir juntos: sus planes futuros

Después del delicadísimo episodio que protagonizaron Andrés Nara y su mujer, Alicia Barbasola, con violencia de género incluida donde la justicia actuó de oficio tras el llamado de una vecina al 911, la pareja hoy se encuentra separada.

Lo cierto es que tras los cuatro días que el papá de Zaira y Wanda pasó demorado en la comisaría de Tigre y de la medida cautelar dictada por la Justicia, que ordenó que el ex de Nora Colosimo se mantenga alejado de su mujer por un lapso de tres meses, tal parece que la relación sigue intacta y hasta tienen planes a futuro.

Así lo revelaron en Mañanísima (El Trece), cuando en medio del análisis de la actual situación de los mediáticos, Majo Martino reveló la charla que mantuvo con Barbasola, quien le aseguró que siguen amándose, tanto o más que antes. "Yo sé que él me ama y yo lo amo a él", le aseguró.

En tanto, la panelista puso al aire el mensaje de la vedette en el que le asegura que está dispuesta a seguir junto a Andrés Nara y que hasta tendría ganas de tener un hijo con él. "Sabemos que la discusión se fue de los límites y que no está bien que eso pase pero cuando hay amor, cuando las personas se dan cuenta de los errores, es posible modificarlo", se la oyó decir.

Fue en ese momento, cuando Estefi Berardi se indignó ante las declaraciones de Barbasola y aseguró que aquella es una relación insana. "Naturalizar la violencia es algo muy fuerte y peligroso", sentenció tajante.