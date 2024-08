Se conoció el resultado del ADN de Guadalupe, la mujer que decía ser hija de Ricky Maravilla

El periodista Diego Esteves fue el encargado de dar a leer el informe que confirma el vínculo. "Los resultados de ADN han confirmado la existencia de un vínculo biológico padre-hija entre Luis Ricardo Aguirre, conocido como Ricky Maravilla, y Guadalupe Solange Oliva. La probabilidad de paternidad es del 99.99%", anunció.

Tras compartir la feliz noticia, Karina quiso saber si la joven espera poder revincularse con su padre biológico. "¿Tenés ilusiones que te hable, te acerque a vos, te acepte?", consultó.

"No lo espero, pero si él quiere, yo estoy dispuesta. De todos modos, yo no creo que pase", sentenció la mujer, con la tranquilidad de confirmar que sus sospechas eran ciertas.

Alicia Barbasola abandonó sorpresivamente el piso de A la tarde: fuerte descargo, enojo y escándalo

Días atrás, Alicia Barbasola fue al programa de Karina Mazzocco en América, A la tarde, para hablar de su relación con Andés Nara, tras el escándalo por la denuncia de violencia de género que lo llevó a la cárcel.

En un momento del diálogo, la modelo se negó a contestar preguntas de los columnistas del ciclo. "Los chicos son divinos, pero yo pauté hacer un mano a mano con vos", manifestó, ante la invitación de la conductora a responder consultas de los panelistas.

Ante esa condición, el periodista Luis Ventura se indignó y dijo que prefería irse si no podía hacer intervenciones: "Perdón, yo me voy a levantar porque no me parece estar sentado acá en una entrevista en la que cual no se puede preguntar".

En ese instante, Alicia también se levantó, saludó a la conductora y se fue del piso. "Me retiro porque este es el trabajo de Luis y no quiero incomodar a nadie. Este es un tema que toca una fibra emocional muy particular. Vine mentalizada a hablar de mujer a mujer", argumentó.

Finalmente, Karina pidió un corte comercial, habló con la invitada, el clima se calmó y continuaron con el mano a mano.