Se conoció qué desataban las discusiones de Sabrina Rojas con Luciano Castro por Flor Vigna

En este contexto, Paula Varela contó en el ciclo Socios del espectáculo, El Trece, detalles desconocidos de la feroz interna entre la actriz y la cantante y las razones por las que Rojas discutía con el padre de sus hijos Esperanza y Fausto.

Embed

“Lo que le jodía a Sabrina en su momento en el día a día era que cada vez que Florencia tenía que lanzar algo, subía una foto con un hijo de ella, y ella sentía que utilizaba a los hijos y a Luciano incluso para promocionar cosas personales o beneficio personal", precisó la panelista.

"Eso le hincha las bol... a ella (Sabrina). Decía: ‘yo a Luciano nunca lo use ni para un canje de cumpleaños de nuestros hijos’”, continuó la periodista.

Y destacó que el actor no estaba al tanto del material que subía Vigna a las redes cuando estaban de novios y que era Sabrina quien, muy molesta, se lo alertaba.

“Él (Luciano) se enteraba lo que Florencia subía en las redes sociales porque Sabrina lo llamaba y le decía ‘viste lo que subió, lo pueden ver tus hijos’, él le decía ‘bueno, pero es chica’ y ella le contestaba ‘chica las pelotas, ya tiene 30 años’”, detalló Varela.

Flor Vigna y Sabrina Rojas.jpeg

Sabrina Rojas apuntó sin piedad contra Flor Vigna: "Ella es la que tiene el problema"

En A la tarde, América Tv, Sabrina Rojas se refirió al enfrentamiento con la ex de Luciano Castro, Flor Vigna, y aseguró que la cantante es la que tiene "el problema".

Días atrás, Rojas había compartido un durísimo mensaje a través de sus historias de Instagram que parecía estar dedicado para Vigna: “Cuando una mujer se pelea con una, con dos, con tres, con cuatro... siempre mujeres. Habla mucho de ella, ¿no? Me quedo tranquila porque todo está a la vista, o casi todo”.

En la entrevista con el ciclo conducido por Karina Mazzocco, le consultaron directamente por el posteo de sus redes sociales y la modelo disparó: “Sí, no era una indirecta, era para ella. Es que no quiero ser parte de la promoción de su disco. Me sorprendió mucho que justo ahora tenga ganas de decir algo. Pregúntenle a ella cuál es su problema, yo siempre supe mis problemas con ella”.

“Flor es la que tiene el problema.Yo cuando tuve un problema no dejé puertas abiertas al asunto, me parece que es una manera de Flor, de acusar gente dejando puertas abiertas. Es mejor que explique que le molesta o lo qué le sucede”, sumó.