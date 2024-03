Sabrina Rojas apuntó sin piedad contra Flor Vigna: "Ella es la que tiene el problema"

En la entrevista con el ciclo conducido por Karina Mazzocco, le consultaron directamente por el posteo de sus redes sociales y la modelo disparó: “Sí, no era una indirecta, era para ella. Es que no quiero ser parte de la promoción de su disco. Me sorprendió mucho que justo ahora tenga ganas de decir algo. Pregúntenle a ella cuál es su problema, yo siempre supe mis problemas con ella”.

“Flor es la que tiene el problema. Yo cuando tuve un problema no dejé puertas abiertas al asunto, me parece que es una manera de Flor, de acusar gente dejando puertas abiertas. Es mejor que explique que le molesta o lo qué le sucede”, sumó.

Embed

La inapelable decisión que tomó Flor Vigna en medio de la feroz pelea con Sabrina Rojas

Flor Vigna se ve envuelta en un gran enfrentamiento con Sabrina Rojas después de sus polémicos dichos acusando a la ex de Luciano Castro de ser uno de los motivos del desgaste en su noviazgo con el galán.

En pleno enfrentamiento con la actriz, que le contestó a través de una enigmática historia desde su cuenta de Instagram, la cantante habló con el ciclo LAM, América Tv, y trató de poner paños fríos en el conflicto evitando volver a referirse del tema.

Embed

“Con todo lo que pasó con Sabri, con Luciano. ¿Ella te escribió? ¿Hablaste?”, le consultó el cronista del programa que conduce Ángel de Brito.

A lo que Flor Vigna contestó seria y sin entrar en otra polémica con la ex del actor: “Prefiero no hablar de ese tema. Le deseo lo mejor (a Rojas). Ahora voy a poner toda mi energía en todo lo nuevo”.

“Preferí callarme para no seguir metiendo leña al fuego. De los nenes no hay que hablar porque son nenes y son hermosos, no tengo que salir a hablar de eso en público”, argumentó Vigna sobre el vínculo que tuvo con Luciano Castro y los dos hijos que tiene con Rojas, Esperanza y Fausto.