Se conoció un dato clave sobre la historia entre Martín Demichelis y su hijo Facundo

Luego detalló: “Este chico me contó que ellos se fueron de viaje de egresados 4to y 5to año juntos, Demichelis estaba en cuarto y ya en ese momento la novia estaba embarazada. Tendría 16, así que él sabe desde los 16 años”.

En eso, la angelita invitada Julieta Argenta, agregó: “De hecho en el descargo, que como es tan largo yo creo muchos no recogieron toda la información, él un momento dice algo que pocos se percataron...”.

“Voy a desmentir un par de boludeces que se dijeron hasta ahora como la de que Martín no supo nunca de mi existencia”, citó leyendo la publicación realizada por Facundo en su cuenta de X.

“El desmiente la idea de que no sabía, lo que dice es que quizás Martín Demichelis estaba al tanto, las dos partes se lo ocultaban", cerró la periodista.

Quién es Facundo, el hijo desconocido de Martín Demichelis y cómo es su vínculo con Evangelina Anderson

Luego que en LAM revelaran que Martín Demichelis y Evangelina Anderson están separados, con algunas acusaciones de infidelidad en el medio; ahora se supo que el entrenador tiene un hijo extramatrimonial.

Se trataría de un joven llamado Facundo, hijo de Demichelis fruto de una relación anterior a Evangelina, cuando el exfutbolista y actual entrenador tenía 17 años.

"El joven -actualmente de 22 años- vive en Justiniano Posse", contó Yanina Latorre. Cabe destacar que esta es la misma ciudad cordobesa que vio nacer a "Micho".

Además, la panelista indicó que "es tatuador", que estudia arquitectura y que no estaría en condición de "no reconocido", dado que "se hicieron los estudios" y el director técnico "lo reconoció".

Sumado a esto, el joven ya habría ido a la cancha de River, aunque el DT no lo presentaría como su hijo; y tendría una excelente relación con toda la familia Demichelis. Por supuesto, esto no incluye a Evangelina.

“En River también lo sabían todo, pero él no quería que se hiciera público. Ella (por Evangelina) tampoco”, sumó la panelista del programa de Ángel De Brito, y añadió: "Lo llevó a la cancha todos los partidos, pero al club no entraba como familiar de Demichelis”.

No obstante, la existencia de Facundo no habría sido un problema para la modelo. "Evangelina lo tomó bien, para ella no fue un tema", señaló Latorre.

Facundo es hijo de Patricia del Bianco, con quien el DT habría iniciado una relación a sus 17 años, aunque -al día de hoy- legalmente no lleva su apellido, sino el del padre que lo crió. La mujer es abogada y tiene un estudio en su ciudad.

De acuerdo a lo informado con Infobae, Martín se habría enterado tiempo después del nacimiento de su primer hijo y aunque no hubo pruebas de ADN, desde entonces se encargaría de pasarle una cuota alimentaria a través de su hermana.