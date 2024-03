Se conoció un inesperado dato sobre las carteras de lujo de Sofía Clérici secuestradas por el Yategate

Este viernes en Mañanísima (El Trece), Majo Martino advirtió que lo que no pueden determinar es si esas carteras son originales o falsificadas. "¿Eran trucha o eran verdaderas? Hay carteras que son truchas y son de primera calidad", comentó Carmen Barbieri.

"En el peritaje les está costando investigar porque dicen que las carteras no son verdaderas”, precisó la panelista. “El tema es así: esas carteras cuentan con un microchip que solamente los tiene la tecnología de la marca original Louis Vuitton, que acá no hay. Es una marca que está afuera. Entonces, el juez federal Ernesto Kreplak, que ordenó que se lleven las carteras y la plata, manda a Gendarmería Nacional para que las periten", acotó Estefi Berardi.

Pese a los intentos de Gendarmería no logran determinar si son productos originales o no. "Gendarmería no cuenta con ese aparato, con ese microchip. Entonces las personas encargadas de poder corroborar su autenticidad tienen dudas y no tienen manera de corroborarlo. Por lo cual dejaron esa prueba que son las carteras en suspenso porque no tienen manera de peritarlas”, concluyó la panelista.

Sofía Clérici reveló que toma su propia sangre y explicó el insólito motivo: "A veces en shot"

La modelo Sofía Clérici volvió a estar en boca de todos durante las últimas horas cuando reveló a través de sus redes sociales un insólito tip de belleza para verse más joven.

Todo comenzó cuando ella posteo una fotografía de su cena en un restaurante y un seguidor le consultó por el trago que acompañaba la comida. "Perdón. ¿Qué tomás?", le preguntó. Sin vueltas, y para sorpresa de muchos, ella contestó: "Sangre".

Inmediatamente su contestación generó una gran polémica y distintas reacciones en sus seguidores, por lo cual ella decidió profundizar acerca de este hábito.

"Traigo la mía y me la hacen en limonada especialmente para mi", aseguró junto a un foto del trago. "Para los que no me creen tengo siempre 9 tubos en mi heladera/ freezer de sangre y me tomo 1/4 o medio tubo por semana", agregó.

Como si eso fuera poco, siguió con las distintas formas que utiliza para beber la sangre y comentó: "A veces en shot, cuando quiero algo más intenso, o lo mezclo en bebidas. En este caso lo hice con frutos rojos". "Por eso soy una muñeca de porcelana. Si, y no soy del montón".