Se conoció un testimonio clave en la denuncia de Flor Moyano contra Juan Martino

Este viernes, en A la tarde, Enzo Aguilar, ex figura de El hotel de los famosos, ratificó que él fue testigo de algunos de los hechos que llevaron a Flor a realizar la denuncia contra Martino.

"Ella decía sentirse incómoda en varias situaciones. No quería vivir ciertas situaciones, un toqueteo o estar en la cama acostada con él", afirmó el influencer.

Enzo dio su declaración en una Comisaría cuando Flor decidió denunciar a Martino. "Ella me había dicho que no quería tener relaciones sexuales con Juan", recordó Aguilar.

Al finalizar, el ex integrante de El hotel de los famosos dio su punto de vista sobre lo que vivió Flor en el reality. "Si yo te digo que no a algo y vos lo hacés, me pone en una situación incómoda", sentenció.

El picante cruce entre Marcela Tauro y el abogado de Flor Moyano tras la defensa de Juan Martino

El pasado jueves, Juan Martino estuvo en el piso de Intrusos (América TV) y rompió el silencio tras la denuncia por abuso que presentó en su contra Flor Moyano, ex compañera de convivencia en El hotel de los famosos.

"No hubo ninguna situación de abuso. No había nada de incomodidad de ella, por suerte está grabado. Estábamos bien los dos", manifestó en el programa de Flor de la V.

Este viernes, Roberto Castillo, el abogado de Flor Moyano, visitó Intrusos para contestar a algunas de las declaraciones de Martino. En medio de la entrevista, el letrado tuvo un tenso ida y vuelta con Marcela Tauro.

"Hay situaciones, como por ejemplo cuando le mete los dedos en la cola, ¿eso no es abuso?", fue el planteo que el jurista le hizo a la panelista. "¿Es abuso no?", remarcó.

"¿Por qué ella no le pegó una piña?", retrucó Karina Iavícoli. "Cuando una persona transita un trauma, no tiene herramientas para reaccionar. Le decimos a las mujeres que tienen que tener herramientas para reaccionar", sostuvo Castillo.

En ese momento, Marcela Tauro cruzó al abogado. "Nosotras somos mujeres. y trabajamos con hombres. ¿Qué sabes si fuimos abusadas o no? Parece que nosotras nunca pasamos nada", exclamó, indignada.

"Te pido disculpas, Marcela, no estoy hablando de un caso particular, estoy hablando de manera genérica", le contestó el letrado.

Finalmente, Flor de la V ordenó la conversación con una fuerte aclaración para el invitado. "Usted, en su vehemencia, está teniendo un ida y vuelta con nosotras, como que desconocemos algunas situaciones de violencia y le puedo asegurar que si nos sentamos con ustedes, le podemos contar cosas... entendemos muy bien lo que es que te metan una mano en la cola", sentenció la conductora.