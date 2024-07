Se conoció una fuerte interna entre Wanda Nara y la China Suárez que alimenta la crisis con Mauro Icardi

Y analizó: “Yo creo que Wanda cuando está en Buenos Aires se envalentona, como cada vez que vienen de vacaciones y hay que volverse a Turquía. Él ya se fue a hacer la pretemporada, ella estira unos días más, y cuando está acá, le gusta estar acá”.

Luego habló de su vínculo con L-Gante y aseguró: “Cuando está acá y lo ve a L-Gante le dan ganas de ir a chapar al boliche, pero no se puede estar casada, vivir en Turquía, ser botinera, amante de L-Gante, cantante, madre. Pero ahora, que él grabó el tema con la China, está enloquecida”.

“¿Dónde termina todo lo que hacen L-Gante, la China y Wanda? En la pij… de Icardi, todo viene de ahí", disparó picante recordando el WandaGate.

Po último, apuntó contra la actriz y concluyó: "Después la China cuando la nombrás o hablas de ella te llama para decirte que no quiere que hablen de su vida privada, ¿pero quienes alimentan a que hablemos de ellos? Si ella no grababa el tema esto no pasaba”.

La respuesta picante de L-Gante cuando le consultaron si Wanda Nara es una amiga con derecho a roce

Hace unos días se conoció un video contundente, en el cual se observa a L-Gante con Wanda Nara en el VIP de un boliche. En la grabación se ve que el artista se acerca a ella y, con mucha sutileza, le pasa la mano por la cintura.

En una nota con Intrusos (América TV), el referente de la cumbia 420 habló sobre su relación con la mediática, que hace días anunció su divorcio de Mauro Icardi.

"¿Qué hay de cierto en la relación tuya con Wanda?", le preguntó el cronista. "Me llevo muy bien con ella, lo de siempre. No es nada raro salir al boliche con las personas que consideras tus amigos y las querés", contestó Elían Valenzuela.

El notero redobló la apuesta y lanzó: "¿Es una amiga con derecho a roce?”. "Uy, esas preguntas no las respondo. El que se pierde la noche de fiesta, se la pierde. Pero sería loro si respondo cosas así", precisó el artista.

Por último, Elían Valenzuela respondió si está acompañando a Wanda en este momento importante en su vida tras haber anunciado al separación. "Yo trato de no meterme en esas cosas, la segundeo para lo que sea y en su música", sentenció.