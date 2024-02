Se difundió un audio hot de Cristian Castro y que compromete al cantante

Embed

“Cristian Castro tiene un problema entre emocional y psicológico muy fuerte, esto dicho por su entorno. No solo tiene problemas con su última mujer sino con su madre y sus hijos, no tiene vínculo con ellos”, explicó el periodista. Y anunció: “Ahora van a escuchar un audio de Cristian, fatal. Porque tiene una cierta adicción al descontrol. Este verano se la pasó escribiéndole a mujeres, invitándolas a Japón. Lo hace desde su teléfono y desde su Instagram”.

Cristian Castro Ángel de Brito -captura LAM.jpg

Asimismo, remarcó que “Cristian está muy solo y toda la gente que tiene alrededor le dijo que arregle el vínculo con sus hijos y su madre”.

Dicho esto, De Brito puso al aire el mensaje en cuestión, donde se lo oye a Cristian Castro decirle a una chica: “Qué rico… qué cosa tan rica. Qué lindo… te voy a chupar todo. ¿Me dejas verte? Dejame verte sin lo de arriba, dejame verlas. Dejame ver ahí abajo también”.

Los verdaderos motivos de la polémica separación de Cristian Castro y Mariela Sánchez

Tras conocerse la inesperada noticia de que Cristian Castro y Mariela Sánchez le pusieron punto final a su breve historia de amor, Estefi Berardi reveló algunos detalles que habrían precipitado esta ruptura.

“Cristian Castro se separó de Mariela Sánchez, su novia de hace un par de semanas. En el verano lo habíamos visto con otra chica en Punta del Este. Pero bueno, él igual no tiene nada por ocultar, se mostró súper enamorado con Mariela, pero no prosperó”, comenzó diciendo la panelista de Poco correctos (El Trece).

“Esta separación tiene varios condimentos. Ellos dos hablaron públicamente y ninguno habló mal del otro, eso me parece bien. Pero ella en off sí habla y le cuenta su entorno. Y bueno, a mí me llega la información porque, además, todo lo que ella cuenta coincide con lo mismo que le pasó a una amiga que también salió con él”, agregó.

Cristian Castro y Mariela Sánchez

Y sumó: “Hay un patrón que se repite. ¿Qué es lo que cuenta Mariela? Ella lo que notó es un cambio de actitud en él. Al principio, todo era hermoso. Pero, de repente, cuando viajaron a México hubo un cambio de actitud en él. Ella habla de algunas malas formas en cómo le hablaba. Por ejemplo, la mandaba a cocinarle a él y que lo sirva a él y a sus amigos”.

“Lo que me dicen es que muy mandón con esas cosas. Las formas no eran las mejores y ella se empezó a sentir incómoda. Algunas escenitas de celos también, como que él era bastante celoso. Hubo una escena una vez que donde cuentan que la dejó adentro del camarín y no quería que salga para que no la vieran otras personas”, cerró Berardi, de manera contundente.