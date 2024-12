Se filtraron audios explosivos que La China Suárez le envió a Wanda Nara destrozando a Pampita

En A la tarde (América TV) compartieron al aire las pruebas de la feroz enemistad entre La China y Pampita. En el programa de Karina Mazzocco pasaron al aire audios explosivos que la actriz le habría enviado a Wanda Nara.

Esas grabaciones datan del 2018, cuando La China estaba aún en pareja con Benjamín Vicuña, mientras que la diosa de las pasarelas estaba intentado recomponer su vida sentimental en los brazos de Pico Mónaco.

Eso esos audios, la actriz dice barbaridades de Pampita, que había terminado su relación con el galán chileno después de encontrarlo con La China teniendo sexo en el set del film El hilo rojo.

"No hay que darle bola porque le está yendo mal. Están buscando que alguien salte y nadie salta. Sola está en eso. Yo la odio y no tengo problema en decirlo. Está bien que está mal el odio, pero es por la única persona que odio, Es lo más malo que conocí", "Es una caradura, pero es lo que decimos siempre con Benja, ella sabe que del otro lado no va a recibir una respuesta. Se quedó con la casa. Se quedó con todo. Una genia. Mentirosa serial", son algunas de las frases que lanza en las grabaciones.

"No, ni en pedo. Ni en pedo las muestro. ¿Para que todos los pelot... opinen y comparen? No quiero que le vean la cara a la otra porque le va a dar un ataque. Encima que casi se muere cuando yo estaba embarazada", "La belleza no sirve de nada. Ella tiene un lomazo, pero es mala. Entonces, no brilla, no la quieren de verdad, y se la pasa sufriendo", dice La China en los otros audios que le habría mandado a Wanda Nara.

"Pero... es horrible. Pico, no sé por qué no se toma el palo. Bueno, sí, a nosotros nos escribe siempre gente del círculo que lo conoce, que está desesperada. De hecho, ahora están separados. No sé por qué dicen que no, pero bueno, nada. Tema de ellos", afirmaba la actriz en referencia al vínculo de Pico Mónaco y Pampita.

"Ella no le conoce la cara a Magnolia. Cuando comenzaron las clases los chicos, Benja me dijo que pidió una foto de Magnolia. Le digo: 'ni se te ocurre mandársela, quiere la foto y la va a ojear'", expresaba la China en otro de los audios.

"Yo me crucé cuando estaba embarazada y me tuve que cruzar una sola vez en Punta del Este porque Benjamín me pidió. Dijo: 'Tenés que venir porque tiene que ver que estás conmigo'. Y nada, como mi lugar de mujer de él, a mí me da paja verla. Los chicos vienen siempre a casa, pero no los trae ella. Los va a buscar Benja y los trae. La única vez que vino a mi casa a buscarlos, uno de mis perros la mordió", le contaba la actriz a Wanda.

La implacable y cuestionable actitud de La China Suárez tras el abrazo con Pampita en un evento

Anoche, La China Suárez y Pampitacoincidieron en un evento en Galerías Pacífico. Ante los fotógrafos acreditados se mostraron con muy buena onda, en medio del revuelo por los chats que filtró Wanda Nara con la actriz, donde hablaban del escándalo del motorhome.

El cronista de Intrusos (América TV), Alfonso Oliva, estuvo en el lugar e intentó tener declaraciones de La China. Sin embargo, no estaba dispuesta a hacer declaraciones ante la prensa.

Al legar al shopping, la actriz posó para las cámaras, pero no quiso decir nada sobre el cruce con Wanda Nara y Mauro Icardi en Gardiner. También habló de los chats de ella con la conductora de Bake Off Famosos cuando explotó su affaire con el jugador del Galatasaray.

Cuando se retiraba, La China fue escoltada por seguridad del lugar y, una vez más, no quiso hacer declaraciones. Siguió su paso con una sonrisa y simplemente aclaró: "No tengo nada para decir".

Para dejar en claro que tiene la mejor con Pampita, la actriz se encargó de blanquear que tiene diálogo frecuente con la modelo. "Siempre charlamos", advirtió para luego retirarse sin mediar más palabras con los periodistas.