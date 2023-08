Se filtraron detalles de la fiesta de 15 de Indiana Cubero, en medio del conflicto con Nicole Neumann

"Mica Viciconte y Fabián Cubero sí le ofrecieron a Indiana hacer una fiesta de 15, y ella no quiere saber nada. Indiana sabemos que es una chica que está con psicólogo, no tiene relación con su mamá, sí está super bien con su hermano Luca y sus hermanas. Pero la Justicia no se qué hace o deja de hacer, porque yo sí creo que tendrían que luchar por una revinculación", agregó Ubfal.

"El cumpleaños de 15 era porque en un momento, una de las charlas que habría tenido Nicole por Telegram con la nena, le habría propuesto, 'viene tu cumple, ¿no querés que lo organicemos?'. Y la chica no contestó", acotó Marcela Tauro. "Por ahora, lo que aceptó es que haya una íntima reunión, una reunión familiar, las hermanas, las amigas, algo muy íntimo", sumó Ubfal.

Indiana le habría hecho una denuncia por maltrato a su mamá, y ahora se habla de una posible revinculación:+. "Yo sí tengo entendido que desde la Justicia están intentando, pusieron una fecha e Indiana no se habría presentado, sí Nicole. La nena tendría una vez por semana con psicólogo", dijo Maite Peñoñori. "Los miércoles a la tarde es el día que había estipulado la justicia, después que Indiana sale de la escuela", añadió Guido Záffora.

La provocativa foto que subió Mica Viciconte contra Nicole Neumann

Durante el fin de semana, Mica Viciconte se mostró junto a Indiana Cubero, la hija mayor de Nicole Neumann y Fabián Cubero.

La panelista de Ariel en su Salsa posteó una foto en medio del ya conocido conflicto entre la modelo y su hija.

Mica mantiene el hermetismo y prioriza, según sus propias declaraciones, la privacidad de los menores. Sin embargo, genera polémica con sus publicaciones.

La influencer fue al cine con su pareja e Indiana Cubero y marcó con una fuerte flecha roja que ahí estaba Indiana, disfrutando con ellos de la película y de una tarde en familia.