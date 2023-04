Se filtraron dos nuevos audios de Lucas Benvenuto a Jey Mammon y son muy fuertes

"Hola, Jey. Todo bien, todo bien. Acá, de un lado para el otro pero bien. Nada, muy bien, muy bien. Se te extraña, guachín. En casa te miran siempre, boludo.Encima a la hora de la comida. Estás siempre", dice Lucas en el primer audio donde añade: "Como que siempre almorzás conmigo, es raro. Y nada, me hacés reír mucho. Espero que vos estés bien, se te ve bien. Espero que sea así, que no sea el típico síntoma estrella, que por la tele te veo bien y... pero no, no, sé que estás bien y me pone muy contento. Te mando un besote".

En el segundo audio que Rodrigo Lussich y Adrián Pallares pusieron al aire, Benvenuto dice "Hola, hermoso. Hola hermoso, hermoso. Ya no sé cómo bailaste, ya no sé cómo te fue. Me fui a Europa, volví, estuve cuatro días. Ahora te estoy escribiendo acá desde Cancún, no sé si escuchás el viento, hoy hay una tormenta. Estoy en Cancún, en México".

Y luego continúa: "Nada, no sé qué nos pasa, Jey. Yo te adoro mucho, mucho, mucho y no te quiero perder. No sé por qué te estoy diciendo ahora, acá en Cancún, en este momento, en esta hora y en esta circunstancia... pero no sé, yo quería que lo sepas. No sé, no sé... soy un forro del orto y vos también sos un forro de mierda, pero me encantás, me encantás hasta los huesos".

Baby Etchecopar reveló un audio de Lucas Benvenuto, en el que confirma la edad que tenía cuando estaba con Jey Mammon

"Tengo 23 audios. Este es uno de esos audios", anunció el conductor Baby Etchecopar en su programa en A24, Basta Baby. "Yo ayer le dije, vos sos culpable, te cog... un pibe de 16 años, todo lo demás es chusmerío del ambiente", añadió.

"Sinceramente, no miro la TV argentina porque viajo mucho y me chupa un hu..., pero lamentablemente me aparecen videos en YouTube. El otro día vi un video tuyo donde opinabas sobre los abusos del fútbol argentino. Me acordé que vos garch... conmigo cuando tenía 16 años... ups...", le dice Lucas a Jey en el inicio de la grabación.

"También me acordé que tenía un par de fotos nuestras, yo con 16 años y vos con tu edad en tu sofá, en Eleven City. ¿Te acordas? Te quería mandarte un saludo y decirte que espero que no hayas tirado la cadenita que me olvidé en tu casa al inodoro porque tiene un valor sentimental para mí. Era el único motivo por el cual te estaba escribiendo", continúa.

"Yo jamás iría a la TV a decir 'Jey Mammon estuvo conmigo cuando tenía 16 años' porque no me nace. Esperaba que me contestaras aunque sea un mensaje. Nos conocíamos muy bien, yo solamente quería que me respondas. Quedate tranquilo porque yo jamás iría a la TV. Espero que seas feliz", finaliza el audio del joven.