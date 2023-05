Se filtraron insólitos detalles de la pelea entre Carina Zampini y Paula Chaves por Pasaplatos Famosos 

“Hay varios problemas acá”, arrojó el conductor antes de entrar en detalles de los nuevos datos que dan cuenta de los “celos” y el “enojo” de la presentadora de Pasaplatos por Paula Chaves.

El primer problema que dio a conocoer, fue que “encima de toda la interna que hay entre las dos versiones que además, las produce la misma gente… Solo cambian de conductora y de desconocidos a famosos.. A Paula Chaves le dieron un camarín enorme, gigante y a Carina Zampini un monoambiente”, contó De Brito.

Luego, reveló que "otra cosa que me cuenta, es que Carina, en los últimos días, anda con cara de cu** y dijo al pasar, “Menos mal que iban a cuidar el programa”, refiriéndose a la producción.

"Al duplicar el programa, siente el manoseo. Obviamente Carina es profesional y lo va a decir en cámara por hoara porque está con el programa al aire”, cerró el periodista.

Carina Zampini reveló cómo fue la charla que tuvo con Paula Chaves tras el escándalo por la conducción de Pasaplatos

Este martes, luego de que mucho se hable sobre la "molestia" de Carina Zampini por la incorporación de Paula Chaves a Pasaplatos Famosos, la actriz y conductora habló con LAM (América TV) sobre el supuesto enfrentamiento con la modelo, y fue clarísima.

"Nada más lejos de las cosas que ustedes dijeron, pero los quiero un montón, a Ángel lo adoro", comenzó irónica sobre los rumores, y aclaró como se dieron las cosas: "El especial salió por un deseo del canal, por supuesto me acercaron la propuesta para que yo lo haga. Me ofrecieron", aclaró la figura de El Trece.

La conductora hizo hincapié en que su "sensación" era que la propuesta llegó muy al comienzo de Pasaplatos y eso se llevaba, de alguna manera, toda su energía. Por eso su negativa a la invitación.

"Para mi iba a ser mucha carga horaria en un momento donde yo no quería perder la energía del otro programa. Dijeron por ahí que a mi no me gusta estar con famosos y no es así. Me divierte, suma un montón", confesó.

"Escuché que estaba enojada con Paula, cómo voy a estar enojada si no la conozco. No la conozco personalmente, todavía no nos cruzamos. Saben que yo no soy muy de eventos y no nos conocemos personalmente. Sí hablamos por WhatsApp", y allí detalló cómo aclaró los tantos con la modelo tras los rumores que las enfrentaban.

"Le dije quedate tranquila que se están diciendo cosas que claramente no son ciertas, quiero que te quedes tranquila", dijo. Y agregó que "quería que ella pueda disfrutar plenamente del trabajo. No esta bueno que se diga algo que no es y quería que ella lo supiera", añadió.

"Ella amorosa, me agradeció haber dado el primer paso. Y le dije que cuando me enteré que iba a ser ella me puse re contenta. Es una mina re querida por el público, súper querida en el medio y además es una gran conductora", cerró Carina desechando los rumores que enfrentaban a ambas.