Se filtraron los chats de Eduardo Salvio con su ex mujer, Magalí Aravena

“Fui hasta el auto y quedé enfrente. Eduardo avanzó como queriéndose ir del lugar, pero yo estaba enfrente, él avanzó como para pisarme, yo llegué a correrme para que no me pisara pero me pasó pegado a las piernas y ahí me agarra el vidrio de atrás del lado del acompañante, arrastrándome hacia delante y luego hacia atrás, hasta que me solté, porque ya no tenía más fuerza”, describió.

En continuado, la víctima del hecho aseguró que Eduardo Salvio "dio marcha atrás y se dio a la fuga”. “El SAME me dijo que tengo politraumatismos leves y me dijeron que lo tengo que desinfectar”, concluyó en su declaración frente a la Justicia.

Los chats de Magalí Aravena a su ex, Eduardo Salvio

Este viernes en Socios del espectáculo mostraron los mensajes que Magalí Aravena le había enviado a su ex, Eduardo Salvio tras la ruptura sentimental.

"Usá forro. No podés cag… la vida teniendo otro hijo. Disfrutá de mil cosas que podés hacer", le dice ella en uno los chats que compartieron al aire en el ciclo de El Trece.

La conversación entre Magalí y Salvio se habría dado después de la separación.

En los mensajes, la ex del futbolista le pone condiciones y le da consejos.

"Primero, que nos vamos a llevar bien. Quedate tranquilo, yo hoy te suelto, quedate tranquilo. Segundo, te paso las expensas de la casa. Tercero, usá forro. No podés cag… la vida teniendo otro hijo. Disfrutá de mil cosas que podés hacer. Un hijo cambia todo. Y además te quedarías pelado entre repartir con tu primera mujer y con otro hijo. Te lo digo a futuro. Consejo. Ah, y si podés irte a jugar afuera, no lo dudes", le expresa Magalí a su ex.

Al parecer, habrían más chats, que podría salir a la luz en las próximas horas. Todo parece indicar que este es un escándalo que recién empieza.