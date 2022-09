Se filtraron tremendos audios de Javier Naselli discutiendo y haciéndole pedidos raros a Vicky Xipolitakis

“Estoy contento porque la Justicia investigó bien e hicieron un fallo justo. Todo esto fue muy duro, muy injusto. Pero por suerte ya se terminó todo. Y ojalá pueda ver a mi hijo pronto y bueno... Que haya justicia para mi hijo, también”, dijo en una entrevista con LAM, América. Además, Naselli señaló que “hace como once meses” que no ve a Salvador.

Y en las últimas horas, Vicky habló también con el ciclo que conduce Ángel de Brito. “Tengo una cautelar que respestar, es un tema muy sensible. No puedo hablar. Respeto por nuestro hijo, sigo confiando en la justicia”, comentó Xipolitakis en un primer momento.

“Hay que denunciar siempre. Es un tema muy delicado. Y ojalá se haga justicia... Es un tema que no me parece que tenga que ser mediático y que cada uno opine sin saber. Y hay un menor, que es mi hijo, que hay que tener mucho respeto y cuidados”, añadió.

“Yo sé que se comunican y dicen lo que a cada uno le conviene. No es nada real lo que se cuenta”, siguió Vicky en relación a una supuesta presión de Naselli para con los medios de comunicación.

“Para que te lleven a juicio hay que tener pruebas y que estén comprobados los hechos. Todos los hechos fueron comprobados en una fiscalía. Si no, no te llevan”, remarcó en relación al fallo de la justicia.

“Se dijeron muchas cosas, se me denigró mucho como mujer, pero ya no soy yo: hay un montón de mujeres atrás que pasan por mi situación. Así que por tantas mujeres, por mi hijo y por mi, voy a seguir luchando aunque sea desgastante y triste. No hay que dejar de denunciar. Yo sé que el sistema muchas veces no acompaña, todo es más difícil y la Justicia no existe. Pero bueno, a no bajar los brazos. Esta absolución siento que fue otro golpe y la condena era nuestra protección”, sostuvo.

Los fuertes audios de Vicky Xipolitakis y Javier Naselli

Lo cierto es que ahora, PrimiciasYa accedió a tremendos audios que se filtraron de Javier Naselli discutiendo y haciéndole pedidos raros a la vedette, cuando ellos aún estaban en pareja.

En uno de ellos, que fueron presentados como pruebas en la causa como "maltrato por parte de Naselli permanentemente hacia a Salvador y Victoria Xipolitakis", se lo escucha decir "me salis más caro que un hijo tonto" a lo que la vedette le remarca que ese comentario está mál que se lo diga a su hijo: "Muchas veces me lo decías a mí también, pero no se lo podés decir a Salvador... Estás discriminando y así no podés educar a un hijo, es una agresión".

Luego, en otro audio se la escucha decir a Vicky que él la insulta diciéndole "me dijiste idiota, tarada, que soy pelotuda". Y en otra de las grabaciones, mantienen una discusión en el auto y Vicky le pide que deje de hacer llorar al bebé con su actitud: "Estás gritando con el bebé en brazos", se la escucha decir a Xipolitakis. ¡Escuchá todos los audios en los videos!