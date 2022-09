Vicky Xipolitakis muy dura con la Justicia por la sentencia a favor de Javier Naselli: "¿Tengo que estar muerta para que me crean?"

“Para que te lleven a juicio tiene que haber pruebas, y que estén comprobados los hechos, sino una fiscalía no te lleva”, dijo y aseguró “se me denigró mucho como mujer y voy a seguir luchando”.

“La condena era nuestra protección. Nada de lo que cuentan es así, y conmigo hacen violencia mediática y no se como actuar”, dijo y aseguró “el perito dijo que estaba ahorcada y estaba comprobada, pero cuando hay poder todo es más difícil”.

“No iba a hablar, menos en este programa, siempre me están criticando, soy una mujer que viví violencia y me pegan siempre. ¿Tengo que estar muerta para que me crean?", aseguró, muy crítica.

“No está bueno lo que están haciendo. Veo un hostigamiento permanente”, aseguró y criticó a quienes aseguran que la denuncia fue por dinero: “Si era por plata me quedaba”, cerró.

Las dramáticas fotos de Vicky Xipolitakis golpeada y una desgarradora carta a la jueza

En A la Tarde (América TV), mostraron la fuerte carta que la mamá de Salvador Uriel le escribió a la jueza de la causa, e imágenes escalofriantes de Vicky Xipolitakis con signos de violencia.

"Señora jueza Karina Andrade, soy Victoria Xipolitakis, mamá de Salvador, perdón que la moleste, pero soy una madre desesperada que después de su decisión volvemos a quedar en peligro. Ya no sé qué más hay que hacer para que nos protejan (hace años vengo haciendo denuncias y no pasa absolutamente nada)", comienza la carta.

"Hace días no duermo y tengo mi pecho pesado del dolor, y mi padre está en la misma situación, después del resultado que usted decidió, siento que me volvieron a golpear y quedamos totalmente desprotegidos", continúa

Embed

Ya sea por el sistema que no funciona y Argentina sigue siendo uno de los países en el que más mujeres mueren por día y la justicia aparece cuando ya acabaron con su vida, penosamente antes le dan la espalda, como me pasó a mí y en este caso lamentablemente se suma el poder adquisitivo de Naselli que hace y deshace lo que él quiere", seguía el terrible texto.

"Usted es la jueza, me gustó mucho conocerla, admirable como llevó adelante todo el debate, se la vio empoderada, pero es humana y todos nos podemos equivocar y usted lamentablemente se equivocó conmigo sea cual sea el motivo", cierra parte de la carta que en su totalidad tenía tres hojas y se encontraba en el expediente donde, además, estaban las fotografías de Vicky con signos de violencia que pasaron en el programa.

