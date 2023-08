Se filtró el perfil falso de Wanda Nara en Instagram: sigue a un ex de La China Suárez

"Hace rato me hablaron de un perfil falso que sería de Wanda. Bueno, parece que ella se habría equivocado y habría subido por error una historia a ese perfil. Detalle: vive cambiando el nombre de usuario", reveló Pochi desde sus ya famosas historias virtuales.

Así fue que la instagramer se percató que ese perfil hacía los más variados comentarios en la cuenta de L-Gante, donde por ejemplo escribió "Ojalá te des cuenta de todo el dolor que le hiciste sentir a Wanda" o "Tamara Báez debería entender que él se enamoró de Wanda".

WANDA 1.jpg

Claro que después de que las Instagram Stories de Gossipeame se viralizaran, Pochi reveló que el nombre de la cuenta había cambiado nuevamente, así como que ahora el perfil pasó a estar en modo privado.

Pero eso no fue todo, porque la instagramer también contó por qué cree que ese perfil es de Wanda: "Cuando me cuentan que la cuenta tenía otro nombre, hará dos meses, la empecé a seguir y me bloqueó. Aparte, ¿cómo podría hacer para subir una historia de Wanda que jamás en mi vida vi en su perfil? Coherencia, por favor".

Asimismo, detalló que ese perfil "Eliminó a todos los seguidores y el nombre de la cuenta lo había cambiado como ocho veces". Por último, y como para exponer más aún a Wanda, Pochi agregó que la cuenta en cuestión sigue "a la cantante turca (con la que se relacionó a Mauro Icardi); a su amiga, que es la mujer del polista; a la turca que es fan de Mauro; a Rusherking; a Lautygram; a Evangelina Anderson; y a las que salieron con L-Gante".

WANDA 2.jpg

El tierno gesto de Mauro Icardi a Wanda Nara en medio de delicado momento de salud

En medio de la preocupación por la salud de Wanda Nara, y luego de las fuertes declaraciones de la mediática en LAM (América), Mauro Icardi tuvo un tierno gesto hacia su esposa en sus redes sociales.

Tras la llegada de ambos junto a sus hijos a Estambul, donde Mauro continuará su contrato como futbolista del Galatasaray, el mismo compartió una foto de Wanda en la gran bienvenida que tuvieron allí y dejó un romántico mensaje.

Mauro Icardi Wanda Nara

"Mi amor eterno @wanda_nara", escribió Icardi, quien según contó la conductora en diálogo con Ángel de Brito tenía intenciones de dejar su carrera al enterarse su diagnóstico.

Es claro que en este delicado momento familiar, Mauro es un gran sostén para Wanda. Y por su parte, ella también le dedicó un tierno mensaje en sus historias donde junto a una foto de él en el campo de juego, escribió: "Qué hermoso ver cómo te reconocen lo que sos, un gran profesional".