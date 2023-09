Se filtró el polémico motivo de la separación entre Juliana Díaz y Maxi Guidici: "Le encontró chats con..."

Camila Lattanzio Maxi Guidici y Juliana Díaz.jpg

En tanto, después de que Maxi pasase la noche en la guardia del hospital Ramos Mejía donde le hicieron un lavaje de estómago, se conoció la explosiva razón por la que 'Tini' habría decidido romper con Guidici.

Según reveló Marcela Tauro en Intrusos, mientras analizaban la situación del cordobés, “Ellos se separan porque Juliana le habría encontrado en el celular mensajes de Maxi con una compañera de Gran Hermano”.

E inmediatamente, ante la sorpresa de todos, la periodista detalló que "Sería Cami. Camila Lattanzio. Por eso Juliana decidió terminar el noviazgo y cuando lo comunicó en sus redes sociales dijo que esta vez era definitivo y que lo hacía ‘por la salud’ de los dos".

Ariel Ansaldo reveló la estremecedora charla que tuvo con Maxi Guidici antes de su internación

El ex participante de Gran Hermano (Telefe), Maxi Guidici, fue internado durante la madrugada del viernes por intento de suicidio luego de ingerir un blíster de pastillas. Tras la triste noticia, su amigo y ex compañero de reality, Ariel Ansaldo, reveló los estremecedores mensajes que recibió de su parte antes de lo ocurrido.

"A las doce me dice 'gracias por todo, hasta acá llegué'. A lo que yo le respondo ¿Qué te anda pasando? Y le digo que nos vemos mañana, y me dice 'no, no nos vemos más'", reveló en una nota para Cortá por Lozano (Telefe).

En ese momento Ariel le preguntó en donde se encontraba y fue ahí cuando Maxi contestó: "Me voy a matar, literal. Te quise mucho"."Yo siempre le decía que nuestra lucha era espalda con espalda porque nos cuesta conseguir laburo más que al resto. Le mando videitos míos, para motivarlo, y no me responde más", detalló.

"A la una me responde me llevó la cana. Ahí yo le digo ¿Cómo? ¿Qué pasó?. 'No me llevaron, me denunciaron que me quise suicidar' me dice él", relató Ariel.