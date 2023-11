Se filtró la primera foto de Coco Sily con su nueva novia

En la imagen juntos, se lo puede ver al humorista sentado en el avión, listo para su escapada de fin de semana, muy bien acompañado por ella y sin poder ocultarse de las cámaras.

Coco Sily

Tras su fallida historia con Caramelito, Coco Sily reflexionó sobre su nueva relación

El miércoles en su programa de radio, Coco Sily blanqueó que está nuevamente en pareja, a poco de haberse separado de Caramelito Carrizo. "Esto que me está pasando es un regalo del universo. ¡Estoy súper feliz!", expresó.

En una nota con PrimiciasYa, el conductor y humorista dio algunos detalles de la relación, pero advirtió que quiere mantener en reserva algunos datos de su novia.

"Me estoy recién conociendo hace poco tiempo con una persona. No quiero hablar porque no pertenece al ambiente. La quiero cuidar y quiero cuidarme para que me vaya bien también", comentó.

Coco precisó que están juntos desde hace poco, pero sumamente enganchados. "Estamos saliendo hace dos meses. Me siento súper feliz", remracó.

Al finalizar, el humorista insistió en aclarar que no a evitar hablar demás sobre su pareja. "Solo voy a contar que estamos muy bien, conociéndonos. Solo esto voy a decir por ahora para cuidarme y para cuidarla", concluyó.