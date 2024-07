Se filtró la primera foto hot de Isabel de Gran Hermano en Divas Play y Pilar Smith reaccionó de la peor manera

En tanto, mientras desde el ciclo comandado por Smith anunciaban el inminente desembarco de la sexagenaria Isabel De Negri al mundo virtual de Divas Play, pudo verse la primera foto de La Queen con una micribikini roja y un top blanco ultra corto y súper provocativo que dejaba ver parte de sus lolas.

Fue allí cuando Pilar Smith puso el grito en el cielo, sobre todo cuando pusieron al aire un plano detalle de la imagen de Isabel y no disimuló su reacción. “Esa imagen no se puede poner. Habíamos dicho que no se ponía”, disparó visiblemente enojada mientras le daba indicaciones al productor para sacar del aire la foto en cuestión.

Ante esta situación claramente incómoda, La Criti intentó salir del paso asegurando que fue la propia Isabel quien mostró el material a pesar de estar "bloqueada", ya que oficialmente estará disponible desde este miércoles.

Se viralizaron las ardientes fotos de Cata de Gran Hermano en Divas Play

A días de la final de Gran Hermano, los ex participantes empiezan a capitalizar la fama que ganaron con su paso por el reality. Muchos de los chicos que estuvieron en la casa soñaban con trabajar en el medio, ser reconocidos y lograr crecer profesionalmente.

Desde el día 1 en el juego, Catalina Gorostidi contó que siempre tuvo la ilusión de ser parte de la farándula argentina. La médica pediatra ahora proyecta una carrera en el mundo del espectáculo.

Al igual que Agostina Spinelli, la ex GH fue convocada para sumar a Divas Play, la reconocida plataforma de contenido erótico. En las últimas horas, en las redes se conocieron las fotos que la morocha se sacó para su perfil en esa página para adultos.

Según trascendió, Cata habría cerrado un contrato en dólares con los directivos de ese sitio. Y también se llevaría un porcentaje de ganancias por los subscriptores que entren para ver su material.

En lo profesional, la morocha tiene por delante incursionar en el streaming ya que será parte de la cobertura en YouTube de lo que suceda en la edición chilena de Gran Hermano.