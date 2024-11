Se filtró quién quiere arruinar a L-Gante a toda costa en medio de su romance con Wanda Nara

“Ambas presentaron su DNI ante las autoridades, como corresponde en cualquier procedimiento judicial. Si alguna de ellas hubiera sido menor, el fiscal debería haber imputado a L-Gante en ese momento”, aseguró entonces Berardi de acuerdo al documento oficial que echa por tierra las acusaciones.

Pero ocurre que el caso dio un giro de 180 grados cuando una mujer, identificada como Murray, presentó una denuncia ante la PROTEX, organismo que investiga los delitos de explotación y trata. Según la declaración de esta persona, el DNI presentado durante el allanamiento no era el suyo, sino de su hermana. No obstante, el fiscal a cargo desestimó la denuncia.

“Del sistema informático no emerge trámite alguno respecto a la presencia de una menor de edad ni a la adulteración de documentos”, expresa el documento compartido por Berardi. Fue allí que la panelista de Carmen Barbieri aseguró que detrás de estas acusaciones podría haber algún grupo organizado con intenciones de perjudicar a L-Gante.

“Lo que me cuentan es que esto proviene de una asociación ilícita de abogados en Rodríguez, conocida por montar denuncias falsas. Incluso se menciona que un abogado involucrado en el pasado habría jurado arruinar la vida de L-Gante”, afirmó la exangelita y advirtió que “hoy, cualquier hombre público debe cuidarse mucho. La exposición puede convertirse en una herramienta para atacarlos con falsas acusaciones”.

Así, Estefi desacreditó rotundamente las acusaciones contra el actual novio de Wanda Nara, quien según ella está siendo víctima de una feroz persecución. “El documento deja claro que no hay pruebas de delitos y que estas acusaciones no tienen sustento”, concluyó firme.

Wanda Nara y LGante.jpeg

Filtran el motivo que llevó a L-Gante a su preocupante comunicado en medio del viaje con Wanda Nara

L-Gante rompió el silencio el domingo pasado con un extenso comunicado que compartió en las redes a corazón abierto y donde explicaba el momento que estaba atravesando en medio de su romance con Wanda Nara y el viaje juntos a Uruguay el fin de semana.

“Los años me fueron curtiendo, el odio, la envidia, la crítica clasista y racial sobre mi persona, no hicieron más que fortalecerme. Siempre dije que toda esa mala onda que me tiraban me hacía más fuerte y así fue hasta hoy”, indicó el cantante de cumbia 420 en un durísimo escrito apuntando a las críticas que recibió desde el comienzo de su popularidad.

“Nunca voy a bajar los brazos, pero la realidad es que hoy estoy lleno de angustia y dolor. Lograron llevarme a un lugar que nunca imaginé. Creí que el juicio en el que me absolvieron iba a ser un punto de partida, pero me equivoqué. Desde la absolución sólo tienen un propósito: quieren, necesitan verme caer”, precisó firme.

l-gante comunicado.jpg

Luego aseguró: “¿Quiénes? Parte de los abogados a los que me enfrenté y les gané en Tribunales, mucha prensa que me extorsiona a diario exigiendo que les dé una nota, personas que me piden plata... Todo se volvió un calvario. No paran con los agravios, no dejan de ensuciarme mediáticamente”.

Lo cierto es que en el ciclo Mañanísima, El Trece, Estefi Berardi contó el trasfondo del fuerte comunicado de la actual pareja de Wanda Nara y que lo habría llevado a compartir ese contundente texto.

"Me cuentan que Leonardo Sigal, el abogado que lo enfrentó en el juicio, lo tendría entre ceja y ceja. Un amigo de L-Gante me cuenta que hace rato que este abogado lo quiere ver preso y he visto mensajes que no quiero leer al aire pero son fuertes", precisó la panelista.

Y amplió en esa línea: "También otro amigo de Elián me cuenta que un pibe del barrio le pidió 25 dólares pero él le dijo que no los tenía, que quizás más adelante. Ahí él le dijo algo como: 'es más fácil meterte un chamuyo así vas en cana, no ayudas a los pibes'. Al parecer, hay gente del barrio que le pediría mucho dinero, que lo extorsionarían con este tipo de cosas".