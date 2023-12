Se filtró un inesperado romance entre dos ex Gran Hermano: "A los besos en un boliche"

WhatsApp Image 2023-12-06 at 14.14.08.jpeg

"Crossover inesperado, romance que nadie dijo. Supuestamente a los besos en un boliche de zona oeste de la provincia de Buenos Aires, Nacho y Romina, los ex ‘hermanitos’", disparó el conductor.

En tanto, una de las columnistas de Salwe sumó sobre el posible romance: “Yo esa noche salí a un boliche del oeste. Yo los vi. No estaban dándose besos ni nada, pero estaban muy juntos”, si bien aclaró que “Puede ser que estuvieran charlando como en un boliche, que tenés que hablar en un oído como para que se escuche. Solo los vi a ellos dos solos, no había otros ‘hermanitos por ahí'”.

Nacho Castañares confesó el verdadero motivo de su separación de La Tora

A un año exacto del comienzo de Gran Hermano 2022, donde justamente nació el romance, Nacho Castañares reveló la razón por la que él y Lucila La Tora Villar decidieron ponerle punto final a su relación.

A principios de octubre pasado Nacho Castañares y La Tora Lucila Villar sorprendían a todos los fanáticos de Gran Hermano y sus respectivos fandoms al conocerse la noticia de su separación en boca del periodista Guido Záffora en el programa Intrusos (América TV).

Ahora, ya con la información procesada por todos, incluso por ellos mismos, fue Nacho quien reveló el motivo por el que junto con La Tora decidieron terminar su noviazgo.

"¿Tanto trabajo y tanta exposición jugó en contra para la pareja?" fue la consulta sin filtro de Carmen Barbieri a Nacho en Mañanísima (Ciudad Magazine) al cumplirse precisamente un año del comienzo de Gran Hermano 2022 en la pantalla de Telefe. Pero su respuesta fue tajante: "No, en el trabajo sentimos que somos re compinches, nos acompañamos".

Fue allí cuando la conductora subió la apuesta e insistió "¿Y por qué se separaron entonces?", a lo que Castañares respondió directo y sin vueltas: “Para no empezar ahora a descuidar algo que es lindo. Más adelante no se sabe”, dejando la puerta abierta a una posible reconciliación futura.

"Pero algo pasó, no es que uno se separa para no terminar mal...", remarcó la actriz pero Nacho se mantuvo en sus dichos y aseguró: “Realmente no, no hay nada en el medio, nos encontramos en momentos distintos”. "Más adelante no sabemos cómo puede seguir" deslizó y dejó en claro: “Si nos reencontramos la mejor y sino también lo mejor para cada uno. Estamos en contacto, hablamos para saber cómo estamos, nos acompañamos desde ese lado”, concluyó despreocupado.