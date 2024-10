Se filtró un video de Susana Giménez destrozando a una famosa botinera: "Es una hija de p..."

"Ayer lo vi a Canniga... Se peleó con la mujer. Yo la vi salir como una loca y él atrás... y le digo a Guillermo Coppola: '¿se pelearon?'. 'Sí, le hizo un escándalo', me dijo. Pobrecito, ¿por qué le hace eso esa chica? Que mala onda tiene...", le comenta Susana a Maradona en el video.

"Sí, tiene una mala onda... Es una estúpida", le responde El Diez a la diva. "Fue increíble. Él se acercó a mí y empezaron a hacernos fotos. Ella se le acercó a Huberto (Roviralta) y le dice: '¿este vino a hacer publicidad acá?'. Huberto, que es tan tímido, se quedó desmayado.. Se puso celosa y se fue", siguió la conductora.

En la grabación, Susana también menciona otra situación incómoda que habría protagonizado la mediática. "Me dice Coppola, que los domingos come en La Copa, fue ella y dijo: 'yo con mi Channel no puedo entrar a este restaurante de m... me llevan a otro lado!'", le dice Susana a Maradona en uno de los cortes del histórico Hola, Susana!, sin percatarse que la estaban filmando.

La reacción de Susana Giménez tras el reclamo de los actores por el INCAA en los Martín Fierro de Cine

El lunes, en la entrega de los premios Martín Fierro de Cine, muchos de los actores que fueron reconocidos reclamaron por la financiación a la producción nacional.

Incluso, Mirtha Legrand se sumó a ese petitorio. "Por favor, ¡no cierren en INCAA! Soy un producto del cine argentino. Hice 36 películas maravillosas, siempre de protagonistas, todas en Argentina, solo hice una en España. En mi casa se ama el cine argentino", expresó.

En su salida del evento, Susana Giménez también se refirió al reclamo de los actores. "Todo el mundo está hablando que hace falta cine", advirtió en diálogo con DDM (América TV).

"Nuestras películas son buenas. Yo estoy de acuerdo que hace falta cine. A mí no me gusta politizar el premio, pero pienso que cada cual tiene que defender lo suyo", agregó.

Susana se fue feliz de la ceremonia con una estatuilla por La Mary con motivo de los 50 años de su estreno.