Se filtró una escandalosa foto de More Rial visitando a un preso con el que habría iniciado un romance

More Rial en la carcel visitando novio - Nosotros a la mañana cpatura.jpg

“Es un muchacho que tiene una condena de 7 años y medio de prisión, está condenado por robo agravado por uso de arma de fuego. Fue condenado en 2019 y cumple condena hasta 2025”, detalló el panelista.

Y aseguró que “En la planilla dice ‘amiga’, pero está confirmado que está saliendo con este delincuente”, en referencia al recluso que en un mes y 13 días saldrá en libertad condicional.

supuesto novio preso de morena rial - captura .jpg

Por qué el aparente novio de More Rial está en la cárcel se preguntaron en el programa de las mañanas de El Trece, y una vez más el periodista especializado en policiales detalló: “Fue un robo ‘de caño’, con un arma. La condena es de 5 a 15 años y le dieron 7 años y 6 meses. Evidentemente no es una persona que cometía un delito por primera vez porque suelen, cuando no hay antecedentes, darte el mínimo. Salía ‘de caño’”.

Tras el reencuentro de More Rial con Francesco, Jorge publicó un significativo mensaje que su hija olvidó

A dos semanas de la drástica decisión de More Rial, al mandar a su hijo Francesco de 4 años a Córdoba para que esté al cuidado de sus abuelos paternos luego del choque que sufrió sospechosamente en medio de la guerra que le declaró a su padre Jorge Rial, hace unos días el pequeño regresó a Buenos Aires por lo que la influencer no dudó en celebrarlo desde sus redes sociales.

“Volviste mi rey, pare siempre vas a estar con mamá. Te amo más que a mi vida y te extrañé mucho”, escribió Morena sobre una postal del nene sonriendo con un chocolate y una gaseosa en mano en sus Instagram Stories.

Mensaje More Rial por regreso de Francesco - IG.jpg

Mientras tanto, con apenas unos minutos de diferencia, el que también posteaba desde sus historias virtuales era su padre Jorge Rial, con quien More está enfrentada y sin miras de hacer las paces.

Allí el periodista compartió una foto de cuando estuvo internado en Colombia tras sufrir un severo infarto, que casi le cuesta la vida, al que le agregó como mensaje: “Hace dos meses vuelvo a nacer. Mi eterno agradecimiento a todos los profesionales colombianos de Clínica del Country”.