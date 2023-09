Se realizó la entrega de la 13a Edición de los Premios Hugo al Teatro Musical

La presentación de cada categoría estuvo a cargo de artistas como: Virginia Lago, Graciela Alfano, Julieta Nair Calvo, Adriana Aizemberg, Roberto Catarieu, Julieta Poggio, Fabio Aste, Laura Conforte, Gaby Goldman, Aníbal Pachano y Nicolás Vázquez entre muchas figuras y referentes del género más.

Durante la ceremonia se pudieron disfrutar de 7 cuadros musicales protagonizados por más de 90 artistas. La obertura creada por Pablo Gorlero, Fernando Nazar, Alejandro Ibarra y Matías Ibarra contó con la participación especial de Alejandra Radano, fue en homenaje a “La reina de la Calle Corrientes”: Sandra Guida.

La emoción dijo presente en varios momentos de la velada: con los reconocimientos a la coreógrafa y maestra Doris Petroni y al espectáculo “Forever young” con sus 11 años en cartel y con el cuadro “Creador de estrellas” ideado por Pablo Gorlero, Marcelo Kotliar en base a la canción “Starmaker” de la serie Fama, que fue interpretado por Belén Cabrera, Ayelén Báez y Agustín Iannone con Juan Ignacio López al piano. En esta canción toda la sala fue aplaudiendo y despidiendo con respeto y emoción a los más de 30 compañeros que dejaron huella con su partida.

Esta 13ª edición de Premios Hugo contó con el apoyo de la Fundación Santander Argentina reafirmando su compromiso con la cultura, el arte y la educación del país a través de Mecenazgo Cultural, el programa del Ministerio de Cultura de la Ciudad, que impulsa proyectos artísticos-culturales.

Toda la ceremonia fue una verdadera celebración del género que crece temporada a temporada en multiplicidad de propuestas, consolidando un público cautivo y sumando nuevos adeptos. Un clima de camaradería y compañerismo fue el corazón de una jornada donde el talento fue el gran protagonista.

A continuación el listado de ganadores:

MEJOR MUSICALQuerido Evan

MEJOR MUSIC HALL, CAFÉ CONCERT Y/O VARIETÉ MUSICALMucho corazón

MEJOR MUSICAL OFFFamilia, sustantivo femenino

MEJOR DIRECCIÓN GENERALSebastián Irigo (Querido Evan)

MEJOR COREOGRAFÍAVanesa García Millán (Heathers)

MEJOR DIRECCIÓN MUSICALTomás Mayer Wolf (Querido Evan)

MEJOR LIBRO DE MUSICAL ARGENTINOFernando Albinarrate (Una película sin Julie)

MEJORES LETRAS DE MUSICAL ARGENTINOIgnacio Olivera / Juan Pablo Schapira (Personas que se encuentran en lugares)

MEJOR ADAPTACIÓN Y/O TRADUCCIÓN DE LIBRO Y LETRASDaniel J. Meyer / Gaston Marioni (A.K.A. [Also Known As] También conocido como...)Pablo del Campo / Lily Ann Martin / Guido Balzaretti (Querido Evan)

MEJOR MÚSICA ORIGINALAgustín Konsol (Familia, sustantivo femenino)

MEJORES ARREGLOS MUSICALESFacundo Rodríguez Borgia (Mucho corazón)

MEJOR ACTUACIÓN PROTAGÓNICA MASCULINAAgustín “Soy Rada” Aristarán (Matilda)

MEJOR ACTUACIÓN PROTAGÓNICA FEMENINAJulia Tozzi (Heathers)

MEJOR ACTUACIÓN MASCULINA EN MUSIC HALL, CAFÉ CONCERT Y/O VARIETÉMUSICALAlejandro Viola (Ardientes Gardel y Le Pera a ritmo tropical)

MEJOR ACTUACIÓN FEMENINA EN MUSIC HALL, CAFÉ CONCERT Y/O VARIETÉMUSICALLigia Piro (Mucho corazón)

MEJOR ACTUACIÓN DE REPARTO MASCULINAGuido Balzaretti (Querido Evan)

MEJOR ACTUACIÓN DE REPARTO FEMENINASofi Morandi (Heathers)

MEJOR INTERPRETACIÓN MASCULINA EN ENSAMBLEPedro Frías Yuber (María, es Callas)

MEJOR INTERPRETACIÓN FEMENINA EN ENSAMBLEBianca Dichiera / Eva Bernhard / Nina Pérez Pradal (Matilda)Eluney Zalazar (Matilda)

MEJOR DIRECCIÓN VOCALKatie Viqueira (Querido Evan)

MEJOR PRODUCCIÓN INTEGRALMariano Pagani / Magalí Altman / Fernando Moya / Pablo Kohlhuber / Valentina Berger /Carlos Rottemberg / Tomás Rottemberg (Matilda)

REVELACIÓN MASCULINALucas Pose (A.K.A. [Also Known As] También conocido como...)

REVELACIÓN FEMENINARochi Caldés (Heathers)

MEJOR DISEÑO DE VESTUARIO ORIGINALAlejandra Robotti (Matilda)

MEJOR DISEÑO DE ESCENOGRAFÍA Y/O DISEÑO AUDIOVISUAL ORIGINALRené Diviú / Maxi Vecco (Regreso en Patagonia)

MEJOR DISEÑO DE CARACTERIZACIÓNMarcos Aranda / Germán Pérez (maquillaje de Matilda)

MEJOR DISEÑO DE LUCES ORIGINALGaspar Potocnik (Regreso en Patagonia)

MEJOR DISEÑO DE SONIDO ORIGINALGastón Briski (Querido Evan)

MEJOR ESPECTÁCULO MUSICAL PARA UN SOLO INTÉRPRETEUna película sin Julie (Lucila Gandolfo)

MEJOR DIRECCIÓN EN MUSICAL OFFJulio Panno (Una película sin Julie)

MEJOR INTERPRETACIÓN MASCULINA EN MUSICAL OFFMarcelo Albamonte (Familia, sustantivo femenino)Michel Hersch (Personas que se encuentran en lugares)

MEJOR INTERPRETACIÓN FEMENINA EN MUSICAL OFFSabrina Samiter (Personas que se encuentran en lugares)

MEJOR MUSICAL INFANTIL Y/O JUVENILEste no es un cuento silvestre

MEJOR DIRECCIÓN EN MUSICAL INFANTIL Y/O JUVENILEmiliano Dionisi (Este no es un cuento silvestre)

MEJOR COREOGRAFÍA EN MUSICAL INFANTIL Y/O JUVENILGustavo Carrizo / Florencia Liserre (Topa, es tiempo de jugar)

MEJOR LIBRO EN MUSICAL INFANTIL Y/O JUVENILEmiliano Dionisi (Este no es un cuento silvestre)

MEJORES LETRAS EN MUSICAL INFANTIL Y/O JUVENILLaura Morgado (Llega la mañana)

MEJOR MÚSICA ORIGINAL DE MUSICAL INFANTIL Y/O JUVENILEsteban Morgado (Llega la mañana)

MEJOR INTERPRETACIÓN FEMENINA EN MUSICAL INFANTIL Y/O JUVENILJulia Morgado (Llega la mañana)

MEJOR INTERPRETACIÓN MASCULINA EN MUSICAL INFANTIL Y/O JUVENILDiego Topa (Topa, es tiempo de jugar)

MEJOR PRODUCCIÓN EN MUSICAL INFANTIL Y/O JUVENILTeatro El Nacional (Topa, es tiempo de jugar)

MEJOR DISEÑO DE ESCENOGRAFÍA EN MUSICAL INFANTIL Y/O JUVENILCamila Ciccone (La maldición de Rosita)

MEJOR DISEÑO DE VESTUARIO EN MUSICAL INFANTIL Y/O JUVENILFernando Crisci Munz (La maldición de Rosita)