¡Escándalo! Modelo afirma haber hecho un trío con L-Gante y una ex Gran Hermano mientras él estaba con Wanda Nara

“Tenemos fotos en la casa de él. Foto no, perdón, video en la casa de él. Pero es un video íntimo. Eso ya es un video más picante, pero para adultos, digamos”, disparó picante Miguelina.

Al tiempo que detalló sobre aquel encuentro íntimo: “Fuimos a la casa de Elián. Wanda no fue a la casa, y entonces, entre baile, baile y qué sé yo, nos agarra de la manito a las dos. Y bueno, dije ‘esta es la mía, ¿por qué no probar esta fantasía?’ Así que probamos y después yo me doy cuenta y dije ‘es Romina’”.

Y si bien no se consideró "la tercera en discordia" entre L-Gante y Wanda Nara "porque éramos más", remarcó refiriéndose a las diferentes relaciones que se le atribuyeron al músico en los últimos años incluso estando en pareja con Tamara, Miguelina contó que conoció al músico "hace tres años en un rodaje".

"Empezó como una amistad y luego empecé a ir a la casa. No me hago su ‘chica’ porque lo vi con miles de chicas”, insistió la modelo. Pero aseguró que “con L-Gante y Romina Uhrig grabamos un video íntimo en la casa de él”, deslizando que la trieja habría sido mientras estaba en pareja con la ex de Mauro Icardi.

L-Gante, Romina Urhig y Miguelina Fredes

L-Gante se reconcilió con Tamara Báez y disparó letal contra Wanda Nara

Tras publicar un video junto a su expareja, Tamara Báez, y su hija Jamaica, en las últimas horas L-Gante decidió hablar en Los profesionales de siempre (El Nueve), donde confirmó oficialmente su reconciliación con la influencer.

“¿Volviste con Tamara?”, le preguntó Flor de la V. Sin dudarlo, Elián Valenzuela respondió: “Sí. Volví en el mejor de los sentidos, estamos bien. La familia es lo primero, olvidate”.

El referente de la cumbia 420 relató cómo se produjo el reencuentro: “Me costó volver a encontrarme con Tamara, volver a hablar… fue un montón. La reconciliación se dio porque ella estaba en conflicto con su ex, y un día habíamos quedado en que yo iba a buscar a Jamaica al jardín. Llegué y me enteré de que nunca había ido, así que pasé por su casa. Me abrió pensando que era su hermano, hablamos y está todo bien”.

Consultado por un panelista sobre si siempre estuvo enamorado de Báez, el músico lo afirmó sin titubear. En ese momento, Estefi Berardi quiso saber si Wanda Nara había sido solo un “pasatiempo”, a lo que L-Gante respondió con firmeza: “Olvidate que sí”.

Finalmente, se refirió al encuentro que tuvo con Wanda el último fin de semana, durante la obra teatral de su madre, Claudia Valenzuela: “A Wanda la vi bien. Vino a ver a mi mamá al teatro, estaba invitada, yo sabía que iba a ir, y eso me generó una discusión con Tamara. Cada uno fue por su parte a verla”.