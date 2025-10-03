Morena Rial escribió de puño y letra su primera carta desde la cárcel de Magdalena: "Quiero que sepan..."

Morena Rial rompió el silencio desde la cárcel de Magdalena con una carta escrita a mano, y donde deja sentado que no hay comunicación externa, como circuló en los últimos días.
Morena Rial tomó una birome y escribió unas palabras desde el penal de Magdalena, donde permanece desde el 1 de octubre. Todos los detalles.
En DDM (América TV), el abogado Martín Leiro relató cómo transita los días su defendida. Entre llanto y tristeza, mencionó que pudo hablar con su padre, Jorge Rial, y que también realizó distintos pedidos, entre ellos, poder saludar a su hijo Amadeo por su primer año el próximo 7 de octubre.
En la carta, la influencer comenzó desmintiendo justamente las versiones que circulan con fuerza: "Yo, More Rial, comunico: quiero que sepan que donde estoy no tengo comunicación con nadie más que con mis abogados y un núcleo muy pequeño de allegados. Cualquier cosa que salga de boca de otras personas es más de lo mismo (inventos)".
"Espero solucionar esta situación lo antes posible y demostrarle a todos mi intención de estar mejor". En otro pasaje, se refirió a su hijo Amadeo y aclaró: "Desmiento que quiero que Amadeo me venga a ver, por lo cual mis abogados están gestionando videollamadas con él. No es que no lo quiera ver, sino que este no es el ámbito que quiero para él", expresó, mostrándose esperanzada en que su situación pueda resolverse cuanto antes.
Morena Rial fue trasladada este miércoles 1 de octubre a la Unidad Penitenciaria N° 51 de Magdalena, un penal bonaerense exclusivo para mujeres.
La institución, que abrió sus puertas en 2005, fue diseñada con el objetivo de favorecer la reinserción social de las mujeres privadas de libertad. El complejo dispone de distintos sectores distribuidos en dos plantas.
En la planta baja funciona un pabellón semiabierto, además de una cocina y un salón de usos múltiples (SUM) destinado a diversas actividades. En el primer piso se ubica el pabellón común, conformado por 13 celdas con capacidad para nueve internas cada una. Allí también existe un espacio reservado para las presas con buena conducta y para aquellas que cursan estudios, el cual cuenta con lavadero, duchas y baños propios.
Uno de los espacios más significativos del penal es el “Rincón de la Niñez”, pensado para que las madres puedan recibir a sus hijos en un ambiente más cálido y acogedor. Además, se realizan jornadas de esparcimiento que incluyen proyecciones de películas, charlas de concientización y actividades recreativas como bailes.
La prisión también cuenta con talleres laborales en áreas como cocina, limpieza, economato, jardinería y huerta, con el objetivo de proporcionar herramientas prácticas que faciliten la reinserción social de las internas una vez cumplida su condena.