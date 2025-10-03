Morena Rial escribió de puño y letra su primera carta desde la cárcel de Magdalena: "Quiero que sepan..."

f768x1-210001_210128_5050

Cómo es la cárcel de Magdalena donde está Morena Rial

Morena Rial fue trasladada este miércoles 1 de octubre a la Unidad Penitenciaria N° 51 de Magdalena, un penal bonaerense exclusivo para mujeres.

La institución, que abrió sus puertas en 2005, fue diseñada con el objetivo de favorecer la reinserción social de las mujeres privadas de libertad. El complejo dispone de distintos sectores distribuidos en dos plantas.

En la planta baja funciona un pabellón semiabierto, además de una cocina y un salón de usos múltiples (SUM) destinado a diversas actividades. En el primer piso se ubica el pabellón común, conformado por 13 celdas con capacidad para nueve internas cada una. Allí también existe un espacio reservado para las presas con buena conducta y para aquellas que cursan estudios, el cual cuenta con lavadero, duchas y baños propios.

Uno de los espacios más significativos del penal es el “Rincón de la Niñez”, pensado para que las madres puedan recibir a sus hijos en un ambiente más cálido y acogedor. Además, se realizan jornadas de esparcimiento que incluyen proyecciones de películas, charlas de concientización y actividades recreativas como bailes.

La prisión también cuenta con talleres laborales en áreas como cocina, limpieza, economato, jardinería y huerta, con el objetivo de proporcionar herramientas prácticas que faciliten la reinserción social de las internas una vez cumplida su condena.

