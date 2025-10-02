Cuál es la situación de Matías Ogas, el papá de Amadeo, mientras Morena Rial está presa

En una, aparece sentado con el bebé en brazos en un lugar de comidas; en otra, el pequeño divirtiéndose en un karting; y en la tercera, padre e hijo caminan por una avenida Corrientes, con el Obelisco de fondo.

Desde entonces, hasta el momento no hubo un registro público sobre su rol paternal o sobre la situación de su ex.

Cabe recordar que la relación de Morena Rial con el padre de Amadeo estuvo en este último tiempo en el centro de las miradas desde que confirmó su embarazo, y luego de haber quedado imputada por hechos delictivos la influencer blanqueó sus diferencias irreconciliables con Matías Ogas.

“Me da risa esa gente que aparece una vez por mes y se vienen hacer los familiares furiosos”, señalo en un posteo que hizo en agosto en Stories de Instagram.

En referencia al boxeador y su familia, More explotó: “Mi hijo no es un juguete que se acuerdan cuando se aburren. Váyanse a lavar el culo y dejen de molestar. Mi bebé tiene todo el amor suficiente para no volver a verlos en su vida, y gracias a Dios no necesita nada, menos su amor miserable y sucio”.

Morena Rial

Se supo qué pasará con Amadeo, el hijo de Morena Rial, tras la detención

Inmediatamente después de la detención de Morena Rial, todos comenzaron a preguntarse qué sucederá con Amadeo, su hijo que está por cumplir un año.

Carlos Salerno fue quien, en Desayuno Americano (América TV), planteó la intriga: qué ocurrirá a partir de ahora con el hijo más pequeño de Morena.

El periodista señaló que la joven quedará privada de su libertad hasta que se concrete el juicio, un proceso que podría extenderse en el tiempo.

Fue entonces cuando lanzó un interrogante que abrió el debate: “Ahora, ¿Qué pasará con su bebé? ¿En qué condiciones quedará? Es un contexto delicado que una madre esté lejos de su hijo. ¿Será posible que su bebé también termine en la cárcel?”.

De inmediato, la referencia remitió a Leonera, el premiado film de Pablo Trapero que retrata cómo es la vida de las presidiarias que conviven con sus hijos pequeños tras las rejas.