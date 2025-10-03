Un ex Gran Hermano reveló el calvario que vivió por una demanda atroz: el veredicto final

"Ingresé a la casa de Gran Hermano el 11 de diciembre de 2023. A los pocos minutos de haber entrado, ya circulaba en redes una publicación de una chica de Córdoba asegurando que yo no quería hacerme cargo de ella y que, encima, estaba participando del reality. No habían pasado ni diez minutos y ya estaba en medio de un escándalo. Una semana después, quedé eliminado con casi el 70% de los votos, lo que fue un carpetazo enorme. Cuando salí, en el estudio me encontré con la tribuna: entre los aplausos, también escuchaba gritos muy duros e insultos que me marcaron", comenzó diciendo el cordobés.

"Tiempo después apareció la noticia de que supuestamente iba a ser papá. Eso me obligó a enfrentar un proceso larguísimo: hacerme un ADN que dio negativo, contratar abogado, escribano, psicólogo, peritos y asistir a casi diez audiencias. Fueron dos años de angustia, hasta que finalmente, el 2 de octubre de 2025, salió el fallo judicial. La Justicia determinó que soy inocente, que no tengo hijos y que todo fue una difamación. Además, la otra parte deberá pedir disculpas públicas y hacerse cargo de una indemnización por los gastos y el daño ocasionado", siguió.

Y finalizó: "La plata no es lo que me importa; lo que quería era limpiar mi nombre. Hoy puedo decir que estoy en paz, que me saqué de encima un peso enorme y que recuperé la tranquilidad. Para mí esta es una victoria personal, pero sobre todo para mi familia y mis amigos que siempre me apoyaron y me defendieron. Estoy agradecido a todos los que me acompañaron en este tiempo tan difícil, y ahora sí puedo seguir adelante con la frente en alto".

Embed

¿Qué pasó entre El Negro Onty y Alfa de Gran Hermano?

Alfa explotó de furia y protagonizó un escándalo antes de salir al aire en Se Picó, el programa de Gastón Trezeguet en República Z.

El hombre de Tigre se enojó con El Negro Onty, ex integrante de Gran Hermano 2024, y le dio una cachetada. Lo que no se dio cuenta es que la cámara del estudio estaba pasando en directo y todo quedó registrado.

Embed

En su cuenta de Instagram, Onty contó qué fue lo que sucedió: "Cuando termina el programa de Los Bro arranca Se Picó. En el pase, viene Alfa y me dice: 'Sos un negro de m...', y me mete una cachetada".

"Se me caen los lentes al piso, me agacho para levantarlos y me empuja. Me empuja y me dice: 'Sos un negro de m..., cordobés choto, un sore...’", siguió.

Finalmente, Onty reveló que tuvieron que intervenir para controlar la situación: "Me agarraron del brazo las autoridades del canal y me sacaron. Escúchame amigo, si vos decís que soy un negro de m..., ¿qué andas haciendo este tipo de bardos en el laburo? Esto no se hace en el laburo", remató.