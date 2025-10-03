A24.com

Ver las ultimas noticias en a24.com

Tendencias
Primicias YA
PrimiciasYA
Picante

El furioso descargo de Evelyn Botto tras la viralización del video de Fede Bal a los besos: "Dejen..."

Evelyn Botto hizo su descargo tras la difusión de un video en el que Fede Bal aparece a los besos con una cronista durante la fiesta de los Martín Fierro. Su palabra en la nota.

3 oct 2025, 19:45
El furioso descargo de Evelyn Botto tras la viralización del video de Fede Bal a los besos: Dejen...
El furioso descargo de Evelyn Botto tras la viralización del video de Fede Bal a los besos: Dejen...

El furioso descargo de Evelyn Botto tras la viralización del video de Fede Bal a los besos: "Dejen..."

Luego de que Fede Bal fuera filmado a los besos con Juli Roque, periodista de Los Profesionales de Siempre (El Nueve), de manera inevitable el tema salpicó a Evelyn Botto, con quien se lo había vinculado amorosamente hace un mes.

En diálogo con SQP (América TV), la streamer bromeó: “Yo ahora estoy sufriendo una depresión galopante, es mi último día de trabajo”. Y luego siguió: "Dejen cog... a la gente“.

“Yo lo único que hice fue cog... con él. Hicimos una salida al teatro porque me calentaba hacer esa salida al teatro. No sé, el plan teatro, comida y después la cópula me parecía interesantísimo, pero la verdad es que no puedo dar respuestas por sus decisiones, mi único vìnculo es ese“, dijo contundente.

La artista también se refirió al costado mediático de su vínculo con Fede y el video que circuló con la cronista: “A mí lo que me mata es que me siga conociendo gente por esto, para mí es terrible. No me puedo hacer cargo de que me vengan a buscar a mí por cosas que hace él. Eso es lo que yo no quiero que pase”.

Y remató, fiel a su humor: “Por supuesto, si en algún momento, como siempre, si hay tiempo y tenemos ganas, seguiremos cog... Esa es mi única respuesta, si la chica me viene a buscar me gustaría que no llegue con la cámara prendida”.

Evelyn Botto

Quién es Juli Roque, la cronista que se besó con Fede Bal

Juli Roque es una periodista argentina originaria de Córdoba, formada en periodismo en TEA y Deportea en Buenos Aires. Actualmente, se desempeña como cronista en el programa Los Profesionales de Siempre en El Nueve. Su nombre cobró notoriedad tras protagonizar un video viral en el que se la ve besándose con Fede Bal durante el after party de los Premios Martín Fierro de Televisión 2025.

En su intervención en el programa Somos Lovest, Roque relató que asistió a la fiesta posterior a la ceremonia para continuar la cobertura del evento. Allí, tras compartir algunas copas, entabló una conversación con Fede, quien le expresó su aprecio por Córdoba y su admiración por el programa en el que ella trabaja. La interacción culminó en un beso, que fue grabado y rápidamente difundido en redes sociales, generando gran repercusión mediática.

La notera aclaró que, a pesar de la cercanía mostrada en el video, no hubo una relación posterior entre ellos. Negó los rumores que indicaban que habrían pasado la noche juntos, explicando que el hijo de Carmen Barbieri la acompañó hasta su auto por cortesía, ya que era tarde y ella se encontraba sola. Además, mencionó que él le había asegurado estar soltero en ese momento.

Juli Roque

     

 

Compartí
Facebok
Twitter
Whatsapp
Se habló de
Fede Bal

Lo más visto