El furioso descargo de Evelyn Botto tras la viralización del video de Fede Bal a los besos: "Dejen..."

Y remató, fiel a su humor: “Por supuesto, si en algún momento, como siempre, si hay tiempo y tenemos ganas, seguiremos cog... Esa es mi única respuesta, si la chica me viene a buscar me gustaría que no llegue con la cámara prendida”.

Evelyn Botto

Quién es Juli Roque, la cronista que se besó con Fede Bal

Juli Roque es una periodista argentina originaria de Córdoba, formada en periodismo en TEA y Deportea en Buenos Aires. Actualmente, se desempeña como cronista en el programa Los Profesionales de Siempre en El Nueve. Su nombre cobró notoriedad tras protagonizar un video viral en el que se la ve besándose con Fede Bal durante el after party de los Premios Martín Fierro de Televisión 2025.

En su intervención en el programa Somos Lovest, Roque relató que asistió a la fiesta posterior a la ceremonia para continuar la cobertura del evento. Allí, tras compartir algunas copas, entabló una conversación con Fede, quien le expresó su aprecio por Córdoba y su admiración por el programa en el que ella trabaja. La interacción culminó en un beso, que fue grabado y rápidamente difundido en redes sociales, generando gran repercusión mediática.

La notera aclaró que, a pesar de la cercanía mostrada en el video, no hubo una relación posterior entre ellos. Negó los rumores que indicaban que habrían pasado la noche juntos, explicando que el hijo de Carmen Barbieri la acompañó hasta su auto por cortesía, ya que era tarde y ella se encontraba sola. Además, mencionó que él le había asegurado estar soltero en ese momento.