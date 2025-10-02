La explosiva confesión de Evangelina Anderson en LAM que la dejó en evidencia

Este jueves Evangelina Anderson habló en LAM (América TV) sobre su presente sentimental y algunos de sus dichos llamaron la atención al dejar en evidencia una contradicción en su relato.
En LAM, el ciclo de Ángel de Brito, Evangelina Anderson habló sobre su presente sentimental e hizo una fuerte aclaración.
"¿Te permitís conocer gente?", le consultó el cronista Santiago Riva Roy. "No, la verdad que no. La verdad es que no tengo tiempo, porque estamos todo el día grabando (por MasterChef Celebrity)", respondió la modelo. Luego, agregó contundente: "No tengo ganas". Y remató: "Mi prioridad son los chicos y estar con ellos".
Sin embargo, sus declaraciones se contradicen con lo que había dicho días atrás en la alfombra de los Premios Martín Fierro 2025 de Televisión, donde confesó que estaba iniciando una nueva relación. "Lo conozco hace mucho tiempo", reveló es día.
Más adelante, Anderson se refirió al cruce que tuvo con Yanina Latorre por el supuesto video que poseía de la ex de Martín Demichelis con un famoso casado. "Hablé con ella. Le dije, porque ella decía que salía con un hombre casado, que si era verdad que diga el nombre. Le dije: 'Yo que soy la protagonista te invito a que muestres el video que decís que hay'. ¿Lo mostró? No existe tal video. Es feo que te ensucien y que digan algo que no es", expresó con molestia.
Además, se mostró preocupada por el impacto que estos rumores podrían tener en terceros, especialmente en la familia de Leandro Paredes, con quien fue vinculada. "No está bueno por la mujer de Leandro Paredes. No lo conozco, no lo vi jamás en mi vida, lo aclaré 30 mil veces, y ella tiene tres chicos, un bebé muy chiquito. Y me pongo en el lugar de ella y me parece fatal que se digan esas cosas", sostuvo.
Finalmente, Evangelina fue categórica al desmentir cualquier vínculo con hombres comprometidos: "Jamás saldría con un hombre casado, y lo digo y recontra digo. Y si hubiese un video no sería tan hipócrita de decir esto en cámara".
En Sálvese quien pueda (América TV) se vivió un momento inesperado cuando salió a la luz el intercambio entre Evangelina Anderson y Yanina Latorre. Todo se originó a raíz de una declaración de la conductora, quien aseguró tener en su poder un video que vincularía a la modelo con un hombre reconocido y casado, algo que Evangelina desmintió con firmeza.
Durante la alfombra roja de los Premios Martín Fierro 2025, Anderson se dirigió a Latorre con una frase que hizo ruido: "Juralo por Lolita". A lo que Yanina respondió sin dudar: "Te lo juro. Vos entrás al mismo edificio y él entra después", describiendo lo que, según ella, muestran las imágenes del polémico video.
"¿Con un casado? Si es verdad, decilo ahora", retrucó Evangelina, visiblemente molesta. En ese instante, los periodistas presentes comenzaron a corear: "Que lo diga, que lo diga", pero Yanina prefirió no revelar la identidad del hombre involucrado.
Lejos de evadir el tema, Evangelina decidió hablar desde lo personal y confesó que está atravesando un momento especial en lo afectivo. Contó que se trata de "una persona que conozco hace mucho". Y fue clara al marcar que esa relación no coincidió con su vínculo con Martín Demichelis: "En el tiempo que estuve con él, dejé de lado a esa persona", afirmó.
La revelación generó impacto en el programa y abrió la puerta a múltiples conjeturas sobre quién podría ser el hombre en cuestión. Aunque no mencionó nombres, Evangelina dejó entrever que se trata de alguien con quien comparte un pasado, lo que añadió aún más intriga al asunto.