Oriana Sabatini mostró por primera vez su pancita de cuatro meses y enterneció a todos

Fue a través de sus Instagram Stories que la modelo compartió la tierna postal desde el vestidor de su casa en Italia, mostrando así que su cuerpo ya comenzó a experimentar los primeros cambios visibles.

Así, en la postal Oriana no dudó en fotografiarse frente al espejo de perfil, luciendo un top deportivo color verde muy claro y pantalón de jogging gris muy holgado de cintura baja, que resalta su nueva silueta, que por supuesta irá mutando semana a semana.

Vale señalar que la propia Oriana Sabatini confirmó esta semana en una videoentrevista con Ángel de Brito en LAM (América TV) que ya saben que es una nena, así como también que tiene fecha de parto para el 11 de marzo... nada menos que el día que cumple años su mamá, Catherine Fulop. Claro que como es primeriza, son muchas las probabilidades de que se adelante y la beba, que aún no se pusieron de acuerdo con el nombre, nazca antes.

IG Oriana Sabatini y Paulo Dybala anuncio embarazo

Cuál fue la reacción de Catherine Fulop y Ova Sabatatini tras la noticia del bebé que espera Oriana junto a Paulo Dybala

Después de varios meses en los que Oriana Sabatini respondía a los periodistas que todavía no era el momento de dar un anuncio, finalmente el martes de esta semana la artista sorprendió con una noticia que la llena de felicidad: junto a su esposo, el futbolista Paulo Dybala, serán padres por primera vez.

La confirmación llegó de la manera más íntima y tierna: a través de las redes sociales, donde compartieron la primera ecografía, una publicación que rápidamente despertó las reacciones más cariñosas de sus seres queridos.

IG Ova Sabatini - embarazo de Oriana

Entre los más conmovidos estuvieron, como era de esperar, los futuros abuelos Catherine Fulop y Osvaldo “Ova” Sabatini. El hermano de Gabriela fue quien dio el puntapié inicial en Instagram, al publicar una romántica postal de los flamantes futuros papás besándose mientras sostenían la ecografía. Junto a la foto, escribió un emotivo mensaje: “Vuelve a salir el sol en la familia y con su esplendor ilumina todo. Gracias, gracias, gracias”.

IG Cathy Fulop embarazo Oriana

Pocos minutos después, Catherine no dudó en responderle con ternura a su marido. “¡Así es mi amor! ¡Te amo! Gracias por estar en mi vida y por esta familia maravillosa que construimos te re amooo!”, expresó conmovida la actriz venezolana.

Luego, Cathy armó su propio posteo para darle visibilidad a su alegría por el nuevo rol que la vida le regala: el de abuela. “Hoy nuestras vidas, como dijo mi amor Ova, sale el sol, estamos llenos de emociones por este nuevo integrante. ¡Dios los bendiga hijos! ¡Gracias Gracias Gracias!!! Soy la abuela más feliz del mundo. Ova, nuestro amor sigue dando sus frutos! Lloro”, escribió, dejando a la vista la intensidad de sus sentimientos.

storie Cathy Fulop por embarazo de Oriana Sabatini

Como si esto no fuera suficiente, la actriz también llevó la celebración a sus historias de Instagram, donde no se guardó nada frente a sus millones de seguidores. “¡Gracias a la vida que nos ha dado tanto! Te amo, Ova. ¡Qué felicidad!”, expresó radiante.

Así, queda a las claras que la familia Sabatini-Dybala vive horas de pura emoción y no dudan en compartirlo con el mundo entero. ¡Felicitaciones!