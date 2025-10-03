Julieta Poggio tomó la peor decisión con su novio tras la noche de hotel con Martín Salwe

“A Fabri no le gustó nada la publicación. Y que se haga. público y viral el tema de Salve porque conoce a Juli y sabrá lo que pasó o no. Entonces, Fabri le hizo una proposición”, dijo Yanina, generando intriga en sus panelistas que, sin embargo, enseguida comprendieron lo que se venía.

“¡Cerrar pareja!”, dijeron casi todos al unísono. “Dolor país”, dijo Yanina, que agregó: “Se ve que tan abiertos no eran. Al primer chapecito… Y lo sé de buena fuente. ¡Se le cortó el chorro a Juli Poggio!”, cerró.

Embed

Cuál fue la reacción de Martín Salwe ante el supuesto encuentro íntimo con Julieta Poggio

Tras el revuelo que se armó, Martín Salwe rompió el silencio sobre los rumores que contaron el martes pasado en LAM (América TV) sobre un supuesto encuentro íntimo con Julieta Poggio en una habitación de hotel.

La noche en cuestión fue especial para el panelista, ya que celebró junto a sus colegas el reconocimiento que recibió Pasó en América en los Premios Martín Fierro de Televisión, donde se alzó con la estatuilla al mejor programa humorístico de actualidad.

Una vez que finalizó el evento, la fiesta siguió en el boliche Chana, en pleno Puerto Madero, donde se habría dado el cruce con la ex participante de Gran Hermano 2022.

Pero Salwe aprovechó su espacio en el ciclo para aclarar lo sucedido, entre risas y comentarios con Sabrina Rojas. "Lo de Juli Poggio fue un besito. Después fui al Hilton a buscar las cosas que dejé en recepción. Nadie subió nada a ningún lado. No fui al octavo piso", expresó mientras sus compañeros no paraban de intervenir.

Además se refirió al comportamiento habitual de Julieta y dejó en claro que no hay nada más allá de una relación de amistad y buena onda: "Siempre da piquitos Juli Poggio; ella jode con eso para sellar la amistad. Dormí en mi casa". Y reafirmó: "El piquito es para sellar la amistad, de 'me caes bien', y fue por eso".