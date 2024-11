Se supo desde cuándo Wanda Nara y L-Gante están de novios

Al tiempo que agregó: “Ella me dijo que es una relación seria, que ella le planteó y lo habló con él que necesita títulos, poner fechas y un vínculo. Ella es la novia de Elián, le guste a quien le guste. Tienen una fecha para festejar aniversario. Se pusieron de novios el día anterior de la fiesta de Bake Off, hace 11 días”.

“Me dijo que ese día se puso de novia, o sea, pudo haber pasado cosas antes. Se puso de novia el 1° de noviembre y que por eso fueron por primera vez juntos a esa fiesta de Bake Off, porque ella está separada hace meses”, señaló entonces Yanina sobre la fecha que Wanda y L-Gante definieron como inicio formal del noviazgo.

Así como también transmitió la explicación que Nara le dio sobre su comportamiento. “Me dice, ‘entiendo que es confuso porque en estos meses largos me costó mucho cortar el vínculo y todavía me está costando mucho’. También me dijo que le está costando mucho sostener esta separación por Mauro, porque parece que no lo entiende o no lo asume. No me habló mal de él, ni lo criticó, ni lo humilló en ningún momento”, reveló.

Y por último, la angelita concluyó señalando que Wanda “dice que también es confuso porque hace poco cuando vino Mauro acá, hace tres o cuatro semanas, ellos se mostraron juntos. Que ella se bloqueó con L-Gante de las redes, y el otro se calentó cuando Elián fue al programa de Susana Giménez, porque en ese momento volvió a intentarlo con Icardi y esa fue la última vez”.

Mauro Icardi, Wanda Nara, LGante y Yanina Latorre - captura LAM.jpg

Wanda Nara habló por primera vez sobre los rumores de embarazo con L-Gante y fue contundente

Wanda Nara rompió el silencio y habló este miércoles con Juariu sobre los rumores de embarazo con L-Gante. A través de los mensajes directos de Instagram, la panelista de Cortá por Lozano (Telefe) le preguntó por esas fuertes versiones que circularon en los últimos días.

"Hoy hablé con Wanda y me dijo que su embarazo es...", comenzó escribiendo Juariu. Luego, mostró la respuesta de la conductora de Bake Off Famosos (Telefe) y decía: “El embarazo es mentira”.

Juariu 1.jpg

En sus historias de Instagram, Vicky Braier compartió la captura de pantalla del chat que tuvo con Wanda y en el mismo se puede leer que la periodista le consultó si podía contar lo que ella le había confirmado.

Así, la cantante de Bad Bitch terminó con todo tipo de especulaciones y confirmó que no está esperando un hijo de su flamante novio, el cantante de cumbia 420.