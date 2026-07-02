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Se supo qué descubrió la China Suárez al revisar el celular de Mauro Icardi con una tercera en discordia

La China Suárez se fue con sus hijos a su casa en San Jorge tras una fuerte discusión con el futbolista. Yanina Latorre reveló los motivos del conflicto y aclaró que, por ahora, no están separados.

2 jul 2026, 11:00
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Se supo qué descubrió la China Suárez al revisar el celular de Mauro Icardi con una tercera en discordia

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La relación entre la China Suárez y Mauro Icardi atraviesa su momento más delicado desde que blanquearon su romance. En las últimas horas, Yanina Latorre reveló que la actriz dejó la casa que compartía con el futbolista y se instaló junto a sus hijos en su propiedad de San Jorge, en medio de una fuerte crisis de pareja.

La información fue dada a conocer en exclusiva por la conductora de Sálvese quien pueda, quien aclaró que, pese al distanciamiento, no se trata de una separación definitiva. “Yo no dije que se terminó. Ya que trabajan de mirar televisión, levanten bien. Crisis. Se pelearon y ella se fue a su casa de San Jorge”, expresó en sus redes sociales.

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Según detalló Latorre, el conflicto se habría desencadenado luego de que la China descubriera una conversación de Icardi con un tercero en la que hablaba sobre Ekaterina Ojeda. Ese episodio habría profundizado un malestar que ya venía creciendo desde un hecho ocurrido en el boliche Tequila.

“Tuvieron una muy fuerte discusión. Venía todo mal desde lo de Tequila. Le encontró unos mensajes a Mauro. No eran con Eka, pero Mauro estaba hablando con una tercera persona sobre Eka”, explicó la conductora.

La noticia generó una fuerte repercusión en redes sociales, donde rápidamente comenzaron a circular versiones de una ruptura. Sin embargo, por el momento, quienes siguen de cerca a la pareja sostienen que atraviesan una crisis, aunque todavía no tomaron la decisión de ponerle fin a la relación.

Tras regresar hace pocos días de Turquía, el presente de la pareja dio un giro inesperado. Mientras crecen las especulaciones, se espera que en las próximas horas alguno de los dos haga una publicación o reaparezca públicamente para intentar desactivar los rumores que rodean a la relación.

     

 

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