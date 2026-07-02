Se supo qué descubrió la China Suárez al revisar el celular de Mauro Icardi con una tercera en discordia

“Tuvieron una muy fuerte discusión. Venía todo mal desde lo de Tequila. Le encontró unos mensajes a Mauro. No eran con Eka, pero Mauro estaba hablando con una tercera persona sobre Eka”, explicó la conductora.

La noticia generó una fuerte repercusión en redes sociales, donde rápidamente comenzaron a circular versiones de una ruptura. Sin embargo, por el momento, quienes siguen de cerca a la pareja sostienen que atraviesan una crisis, aunque todavía no tomaron la decisión de ponerle fin a la relación.

Tras regresar hace pocos días de Turquía, el presente de la pareja dio un giro inesperado. Mientras crecen las especulaciones, se espera que en las próximas horas alguno de los dos haga una publicación o reaparezca públicamente para intentar desactivar los rumores que rodean a la relación.